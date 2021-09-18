美英澳潜艇协议 是对法国的背叛？

美国、英国与澳洲三国领导人本月15日透过高峰会谈后发布共同声明，声称建立以AUKUS为名的安全合作关系，但协议其中最重要骨干项目，则是在于国防科技交流与合作发展军事系统；而其中最受人瞩目之具体合作项目，就是在未来以18个月为期，由美国与英国透过密切咨询协商，协助澳洲建造核动力潜舰。

澳洲总理莫里森在向媒体发布此项讯息时，就顺势中止从2016年以来与法国军事国防产业集团合作研制，用以替换目前还在服役之柯林斯级潜舰，并预计将数量扩增至12艘下一代之攻击级潜舰造舰计划。

澳洲潜舰更新换代计划最先是透过2009年版国防白皮书对外宣布此项政策，经过数年规划作业后，在2015年起由艾伯特（Tony Abbott）政府开始从日本、法国与德国相关潜舰制造商中，开始评选商家承接造舰商约。经过多次波折，最后在2016年4月26日谭保（Malcolm Bligh Turnbull）宣布由当时法国军工产业DCNS（后来重新改组成为目前之法国军工产业Naval Group），以法国梭鱼（法语：Suffren／英语：Barracuda）级核潜舰为基础，专门为澳洲所量身打造修改设计的短鰭梭鱼（Shortfin Barracuda）级获选后初步定案。

不过将核动力潜舰修改成为传统柴电动力潜舰，涉及多项系统必须重新设计，整个过程并不如外界所认为那样单纯；因此从2016年开始，直到2021年9月15日澳洲单方面宣布废止该项造舰合约，过去5年来澳洲与法国不断产生争议，在修改设计过程中亦曾数度突破技术验证关卡，但最后还是未能顺利开工实际执行建造作业，所以才让澳洲决心另起炉灶，寻求英美协助重新开始造舰规划作业。

法国面对此等意外情势发展，目前除严重抗议外，更不惜召回驻美与驻澳大使，由此可见巴黎对此极度愤怒。针对AUKUS协议，吾人必须提高视野高度，从国际政治层面，严肃思考其中玄机，才能够理解为何巴黎对此产生如此严重反弹，并且由此看出华盛顿拜登政府外交手法确实相当粗糙，必须更审慎注意未来其国家安全团队如何应对复杂多变世界局势。

首先是要理解，此等由政府行政部门所主导之外交协议，绝对不会具有像以条约为基础所构成之军事同盟关系同等位阶，所以绝对不要高估AUKUS联合声明重要性。其次就是坎培拉并不聪明，与伦敦以及华盛顿协商获得技术支援发展核动力潜舰，其技术难度比目前与法国合作造舰计划只会更高，同时还有甚多环节必须化解各方疑虑，其中包括澳洲本身社会反核声浪，周边邻邦对于核动力载台有所抵制，以及国际武器输出规范虽未明列禁止，但却存在甚多风险等难关必须加以克服。

再者就是美国、英国、加拿大与澳洲4国之间，本来就存在者由美国所主导，并且获得1993年与2017年两个不同年度国防授权法案（NDAA：National Defense Authorization Act）正式建立以“国家技术与工业基础”（NTIB：National Technology and Industrial Base）为名的跨国军备产业研发生产合作体制；如今画蛇添足再增加此项AUKUS以联合声明为基础的安全合作关系，其实就国防安全技术合作实质范围来说，完全没有太多具体意义可言。

此外就是本项协议推动过程，将与美国本来就具有密切关系的各方盟友都蒙在鼓里，并且直接伤害到巴黎对外之军事合作与国防产业利益，拜登政府团队在对外正式宣布前，曾经派出资深幕僚向媒体先行简报，但拜登本人却未能先知会法国总统马克龙，此等羞辱巴黎岂能咽得下去？AUKUS联合声明在字里行间不断强调三方针对印太区域理念相同，但却将欧洲其他国家与日本排在圈外，今后要是再倡议价值同盟，恐怕真是难以让盟友接受。

美国从阿富汗撤军时，未能充分协调通报当初由其邀约进入阿国境内共同行动盟邦，早就让其国际信誉受到严重质疑。如今希望透过此项未见得能够提升实质效益的空洞声明，除加深北京对美国早就存在之疑虑外，更会让区域内盟友产生被排挤到圈外的不安全感。

尽管美国国务卿布林肯在事后面对法国严重谴责时，不断低姿态示好希望稳住双方关系，但在国际社会办理外交，本来就要瞻前顾后多方考虑，如今AUKUS协议在根本上就是以远在天边不可确认之利，换来近在眼前必然产生之弊。而且秘密外交本来就具有高度风险性，有些盟友因此心生警惕，可能也不会公开表示。为此没有办法增进太多实质关系的空洞声明，却开罪具有相当实力的欧洲盟友，显然拜登政府外交团队也不怎么高明啊！

作者：张竞，中华战略学会研究员

