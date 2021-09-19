中美贸易战进入新回合

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

拜登总统上任后对中国动作频频，仍延续特朗普思维，强调经济安全就是国家安全，中国是美国最主要的竞争敌手，所以几乎仍维持特朗普时期对中国的制裁措施，重点包括，继续对占中国对美总出口70%，约3,700亿美元产品课征惩罚性关税，严格审查中国留学生签证，继续追查中国商业间谍等；另外也驳回中国三大电信产业的上诉，维持特朗普政府要求在美下市决定，颇有“特规拜随”的态势。美中经贸关系变得更为严峻。

拜登更持续添油加火，包括扩大对中国的出口管制；除了技术考量的经济因素外，也以违反劳动人权为理由，制裁在新疆的中国企业，迄今先后三次，共新增311家中国企业纳入“实体清单”。同时也扩大禁止美国人投资中国企业的范围，降低中国企业在美国上市集资的管道。美国政府更将提供补贴，鼓励美国中小型电信业者加速汰换中国电信设备。拜登政府对中国的大动作，完全不逊于特朗普。

在特朗普时代曾引用301条款，针对中国违反智慧财产权，对中国展开关税报复引发美中贸易战；而后中国在美国压力下，签署美中第一阶段贸易协定。配合美国要求中国展开修法，2019年的“外商投资法”，确保对外商平等待遇原则及智财权保障；中国也绝口不再提美国最为反感的“中国制造2025”计划。

不过中国在另一方面则准备与美国长期对抗。在“十四五规划”中强调掌握核心技术，建立自主可控的供应链。虽然“中国制造2025”的名词隐而不用，但对高技术含量产业的支持力道不减。“十四五规划”目前并没有执行细节，但是此种模糊反而使美国感到不安；因为根据以往推动方式，通常会在总体计划架构下，透过中央和地方挹注资源，并嵌入各式补贴而开枝散叶，政府的手仍然无所不在，外人另是难窥其全貌。

基于此，拜登政府准备另辟战场，针对中国大陆政府补贴的不公平贸易行为，启动新的301条款调查。虽然拜登政府宣称301调查是调整目前美国对中国惩罚性关税结构。未来对接受中国政府补贴的中国产品再加征关税，而未接受补贴的产品则可调降惩罚性关税。

不过美方未来可能会片面直接加征关税，而关税减码则必须透过谈判，要求中国也必须削减对美国的报复性关税。

特别是美国本身对关键产业补贴也不少，“2021年美国创新暨竞争法案”即列出不少项目。未来若是以补贴名义制裁中国，可能也会引发中国报复，会不断垫高目前双方的惩罚性关税，美中经贸对抗将永无止尽。

拜登政府也不忘算旧帐，在美中第一阶段贸易协议，中国承诺在2020及2021年共增加2,000亿美元商品及劳务采购，但2020年达成率只有约60%，今年也不太可能达标，美国要求中国履行承诺声浪日增，这也会成为美中角力的另一战场。

拜登上任后双方经贸高层虽有互动，但是仍停留互相指责的阶段。拜登和习近平虽然在近日电话连线，但是除了同意协力处理气候变迁议题外，在经贸核心问题上仍然没有共识，而且也有中国方面拒绝美国提议双方领导人实体见面的传闻，因而无助于改善双边关系。

美中除了经贸冲突升温外，阿富汗问题也使得双方更是渐行渐远。新成立阿富汗政府虽然尚未得到中国承认，但是未来阿富汗还是希望以中国为主要倚托对象，而与美国则是站在敌对立场，阿富汗有可能成为美中争霸另一焦点。而美中的霸权之争，也会加深美中经贸对抗，不但会冲击美国印太战略布局，也会影响到在地缘政治下美国主导的全球供应链重组。台湾单边靠向美方的策略，尤应降低伤害。