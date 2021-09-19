法国印太战略受挫 舆论叹欧洲褪色

来源：明报

美国、英国和澳洲成立印太地区安全同盟关系“AUKUS”，澳洲并改用美英技术建造核动力潜艇，撕毁与法国的常规潜艇合约，令法国跟美澳陷入空前外交危机，法国上周五（17日）史无前例地宣布召回驻美及驻澳大使抗议。美澳继续试图安抚法国，美国国务院发言人重申法国是“重要盟友”，未来数天会继续与法国接触以解决分歧；澳洲对法国的决定表示遗憾，强调重视与法国的关系，盼在其他议题继续与巴黎接触。

澳洲上周三宣布将在美英协助下建造核潜艇，翌日再确认退出于2016年与法国“海军集团”达成、建造12艘柴油动力潜艇的合约，遭法国狠批在“背后插刀”。

视之取巧加入 法国声明未提英国

法国外长勒德里昂上周五发表声明，确认在总统马克龙要求下，即时召回驻美国及澳洲大使艾蒂安和戴博磋商这次事件，这次罕见决定反映事态的“特殊严重性”。勒德里昂指，这种行为在盟友和合作伙伴之间无法接受，亦影响法国“对盟友、伙伴关系以至印太地区对欧洲重要性的一切概念”。声明没提及英国，路透社引述法国外交消息称，法国视英国是投机取巧地加入计划，认为“不需要与（驻英）大使磋商，以了解此事来龙去脉或得出任何结论”。

法国早在1778年与美国建交，尽管中间曾经断交，但仍是美国历史最悠久的盟友之一，法国外交官员称，这次是法国首次以这种方式召回驻美大使。美国国务院发言人重申，法国是美国重要盟友，将在未来数天与法国接触以解决分歧，并会在高官层面讨论这个问题，包括下周召开的联合国大会，届时勒德里昂和美国国务卿布林肯都会出席。

美澳续试安抚 强调重视对法关系

澳洲政府对法国召回大使感遗憾。外长潘恩透过发言人指，澳洲是根据国家安全利益决定改建核潜艇，理解法国对决定深感失望，但强调澳洲重视对法关系，盼在其他议题继续与巴黎接触。

这次被视为法澳关系自1995年来的最低点，当时堪培拉召回驻法大使，抗议法国决定在南太平洋恢复核试。这次风波亦影响两国关系其他层面，如负责欧洲事务的法国国务秘书博纳称，法国在现正进行的欧盟与澳洲贸易谈判中无法信任对方。

法印太战略受挫 舆论概叹欧洲褪色

由于法国在太平洋和印度洋均拥有海外属地，具有其他欧洲国家无法比拟的战略和军事立足点，法国将自己定位为印太大国之一。这次风波不但为法国国防部门造成重大经济影响，亦令其印太战略受挫，尤其法国质疑在美英澳整个讨论过程都被蒙在鼓里（见另稿）。

事件惹法国舆论反弹，《世界报》社评直言，拜登政府有一点与前朝特朗普政府没有分别，即无论在战略、经济、 金融或卫生范畴都是“美国优先”；该报社评又指，风波反映“欧洲地位及其在世界的角色受到质疑”，反问在中美对抗阴霾下，欧洲想站在什么位置。《回声报》主笔罗伯坎（Lucie Robequain）就指，澳洲毁约给了法国一个教训，即其他盟友在技术转移上较法国更无顾忌，而且最残酷之处是看到欧洲影响力如何衰退，正是欧洲在对华立场犹豫不决，促使美国抛下欧洲另结同盟。