澳引进核潜舰 西太军备竞赛开跑

来源：中时电子报

作者：沈乃训

近日美、英、澳三国宣布签署一项历史性的安全协议“AUKUS”，两国并将协助澳洲制造核攻击潜舰。三国此举自然是为围堵中国而来，否则以东南亚国家的海军现状，何须澳洲发展核潜舰实现自卫？但澳洲此举恐怕会引来西太平洋地区进入军备竞赛期，相当不利区域稳定。

以澳洲立场，发展军事武力防卫国土本是无可厚非，尤其在二战期间，澳洲曾历经战火吞食的恶梦，当时母国英国保证会将日军阻绝在新加坡之外，最后却失信导致澳洲本土遭日军攻击的历史伤痛。

有了这次的教训，强大后的澳洲，更有理由自主建军，目前整个澳军几乎使用美军现役装备就是一证。

澳洲此次宁愿开罪法国，撕毁双方进行多年的传统潜舰制造协议，借此换到升级为核攻击潜舰的军事力量，所图为何？美媒意有所指的说核舰航程最北可至台湾，但如果澳洲真心想要协防台湾，就不会与法国进行传统柴电潜舰的开发，真正让美、英愿意提供技术的原因，当然是希望澳洲能提供位在南中国海海域、各个东南亚重要海峡航道的封锁中国大陆的力量，而这是原本柴电航程所办不到的。

澳洲为了帮忙美国围堵中国而扩军事小，但邻邦的不安全感已然骤增，另一该区大国印尼随即表达忧虑，其他国家恐也难坐视。

为此而升起的军备竞赛将无法遏止，此举更可能强化中国大陆扩军的正当性，台湾在这烽火前沿还能安身？只怕也将陷入增购军备的泥淖。

此情让人想起一战前夕，欧洲地区的列强面临权力平衡失衡的局面，开始进行穷兵黩武的恶性竞争，各国互相同盟来确保安全，却解决不了安全困境的矛盾，最终难逃世界大战的发生。而澳洲的核潜舰，很可能就扮演着打破军事平衡的历史导火线角色。

（作者为自由撰稿人）