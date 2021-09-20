继菠萝后莲雾再被“封杀” 中秋节前夕农产品禁令看两岸关系

来源：香港01

作者：荀文若

中国大陆海关总署于9月19日发出通知，宣布自9月20日起暂停台湾番荔枝（台湾称释迦）及莲雾输入中国大陆。该署动植物检疫司表示，自2021年以来，多次从台湾输入大陆的番荔枝和莲雾中检出检疫性有害生物“大洋臀纹粉蚧”（Planococcus minor），为防范植物疫情风险，依据有关法律法规和标准，决定自2021年9月20日起暂停台湾番荔枝和莲雾输入大陆。

据台湾农委会的统计数据显示，释迦和莲雾的外销地都是以中国大陆和香港为主，汇兑台湾农民产生严响。此外，以往中秋节强调“团园”，两岸时常会举办系列联系两岸民众情感的活动，这次禁令在中秋节前夕，可以看出两岸关系转变。

事实上，这项通知非中国大陆今（2021）年首次对台湾水果产品发出的禁令，早在农历年后，大陆官方就宣布自3月1日起暂停进口台湾菠萝。国台办当时还发出新闻稿表示，因多次从进口菠萝中验出有害生物，为从源头防范植物疫情风险，因此采取这项正常措施。

当然，对于大陆官方的理由，台湾方面相关主管机关如农委会等，也拿出数据反驳；执政的民进党则呼吁台湾社会，必须认知到中国大陆利用农产品外销作为政治威胁的手段，同时喊话台湾民众用行动支持台湾菠萝，通过购买台湾菠萝，以团结守护台湾农业。

另一方面，除了希望台湾民众多买菠萝协助农民共度难关外，蔡英文政府官员及各县市地方首长争相投入推广菠萝的行列；包括美国在台协会（AIT）及加拿大、日本等驻台办事处亦以各种方式表态支持台产菠萝。

甚至，彭博社稍晚还报道称，日本已成为台湾菠萝最大的出口国。彭博社表示，这证明中国大陆事与愿违、对台凤梨禁令失效。但据此前多维新闻的分析与报道，在2021年前六个月，台湾菠萝产品出口合计出口27000吨、3437万美元，相较2020年跌了三成、与疫情前的2019年相比，更是跌了四成。

也因此，虽然菠萝对日本出口增长，但总体而言，台湾菠萝出口销量反倒下跌。换言之，至今日本与其他地区销量的增长，仍无法填补大陆市场的额度，而这个总量的数字，无疑是部分媒体、更不用说蔡英文政府始终不愿对台湾社会“表白”之处。

如今，台湾释迦与莲雾又将遭遇与菠萝相同之命运，但根据台湾农委会的统计数据显示，光是2021年1月至8月，台湾外销的释迦共计15485吨，中国大陆与香港就占了15427吨，是台湾释迦最主要出口的地方；莲雾外销总计2335吨，输入大陆及香港就占了2326吨，占比同样高得吓人。对此次禁令，蔡英文政府或许得仿效上次菠萝的例子：推出“吃播”服务、呼吁台湾民众帮忙购买相关农产品，会请求“理念相近”国家帮帮台湾解决燃眉之急。

一切的关键仍在于两岸关系之上。对北京来说，看准了自身是诸多台湾许多输出品项的首要市场，借此扼住台湾外销产业的咽喉，盼蔡英文政府能够早日改弦易辙；然而，对台湾而言，北京一次次的禁令，虽然都有科学数字佐证，但两岸早已没有互信，大陆不相信台湾公布的，反之亦然，反而更增添台湾社会对中国大陆的不满，也强化蔡英文政府继续倚美倚日的信念。

但是，受伤最深的，就是那些辛苦栽种农作物的基层农民以及无辜的水果，成为被两岸摩擦下的牺牲者。在中秋节这个往年会有两岸互传祝福语的节庆的这道禁令，也应证两岸关系紧张的现实，菠萝、番荔枝和莲雾后，难保不会再有其它农产品未来被“点名封杀”。