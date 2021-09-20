分析：恒大命悬一线 国际投资者担心中国市场面临严重崩盘

来源：路透社

负债累累的房地产业巨头中国恒大已经来到生死一线的时刻，近年来持续涌入中国的国际投资者目前正在为这个市场遭遇一轮重挫做准备。

自5月以来，中国恒大的问题一直在滚雪球般地堆积。由于身背2万亿元人民币（3050亿美元）的负债，恒大的资源不断减少，其股票和债券价格跌去了将近80%，本周将有8000万美元的债券需要付息。

接下来会发生什么还不清楚。银行家表示，恒大很可能会还款逾期，就此进入一种悬而不决的状态，当局会介入并出售其部分资产，但情况很容易变得一团糟。

“我们必须看看会发生什么，”前身为安本资本的abrdn新兴企业债主管Sid Dahiya说。该公司持有少量恒大债券。

“他们可能正在私下里进行交易，但我们没有任何明确的消息，也没有先例可以借鉴，所以这是一个未知的领域。”

就在两周多以前，恒大警告称，如果公司筹不到现金，就面临债务违约的风险。从那以后，公司称其努力并未取得任何进展。

分析师说，以更大的角度来看，如果恒大真的倒了，这将结结实实地打破某些中国公司大到不能倒的说法。

当然，这句话应该仍适用于大型国企，但在此之前，今年中国政府已经出手整治阿里巴巴和腾讯等大型科技公司，让中国企业市值缩水了近一万亿美元。

恒大危机的外溢影响，目前大致仅限于中国其他高负债的“高收益”企业也跟着下滑，但香港股市恒生指数上周四创下了10个月的新低，显示灾情有些扩散。

此外，还有一些名号响亮的全球基金卷入其中。EMAXX数据显示，欧洲最大的资产管理公司东方汇理是恒大国际债券的最大整体持有者，尽管东方汇理很可能已在事态急剧恶化之前至少出售了一些。

EMAXX数据显示，东方汇理在恒大一档2025年6月到期的6.25亿美元债券中，持有近9300万美元。瑞银资产管理是这档债券的第二大持有人，持有8500万美元，也是恒大债券第二大总持有人。

早在4月，这些债券的交易价格约为票面价值的90%，现在则接近25%。

“它一直是作为一种高风险高收益的投资来定价的，但今天的价格告诉你的是，政府会完全放手，这让人有些惊讶，”美国基金Aegon的新兴市场债市主管Jeff Grills说。

他补充说这是一个教科书般的例子，投资者被债券提供的10%以上的利率所吸引。

根据恒大去年年底发给中国政府的信件，其债务涉及超过128家银行和120多家其他类型的机构。

两位知情人士表示，一群持有恒大集团债券的投资者已选择投资银行Moelis & Co和律师事务所Kirkland & Ellis作为顾问，为可能发生的一批债券的重组作准备。

其他对这些债券有曝险的基金包括全球最大的资产管理公司贝莱德，以及富达、高盛资产管理公司和品浩(PIMCO)等数十家公司。

包括贝莱德和高盛在内的主要美国金融公司，以及黑石集团等，上周四晚些时候与中国央行及其银行和证券监管机构的官员会面。

不过债务分析师们希望损害不会太广泛。与那些大型投资公司的整体规模相比，这些持仓规模极微。此外，在接近200亿美元的恒大债务中，被列入摩根大通CEMBI指数的只有67.5亿美元，新兴市场的大型企业债买家均参考该指数作为购买标的的依据。

但其他人仍对其发出的更广泛信号保持警惕。

“这是自我增强发展的一部分，破产风险上升引发财务困境成本，这反过来又增加了破产风险。”清华-卡内基全球政策中心的非常驻资深研究员迈克尔-佩蒂斯(Michael Pettis)在推特上说。

“在监管机构介入，并可靠地全面解决破产风险前，情况可能只会更恶化。”

一些经验丰富的新兴市场危机观察家也认为，后续还有更多麻烦。

“解套程序甚至还没有真正开始。”以新兴市场债为重点的对冲基金Greylock Capital的Hans Humes说。