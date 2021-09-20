国民党不做小红 也不做小绿

来源：联合报

作者：陈一新

国民党参加主席竞选的四位候选人，18日“超级星期六”下午在高雄市党部展开大辩论。虽然国民党人才济济，群雄并起，各显神通，但却难为了基层国民党员，不知究竟应如何投下攸关中华民国前途的神圣一票。

在美国对来自台湾的侨胞演讲时，笔者常提出一个观点供他们参考，那就是“不可因台独嚣张，而拥抱大陆，也不可因大陆打压台湾，而追随民进党”。

无疑，这个观点也适用于国民党主席的选举。中国国民党不能自外于中国大陆的血源、历史、文化，不能只以做一个“台湾国民党”为满足，但却也绝不能屈从于中国共产党的意志。一旦国民党员投票选出一位大家公认是统派的党主席，国民党未来的命运将可以不待龟筮了！

首先，由统派人士担任主席的国民党提出的主张，将会愈来愈像是大陆在台湾的代言人，终有一天会支持“一国两制的台湾方案”。

其次，由统派人士担任党主席的国民党，未来无论在竞选总统、立委、县市长与议员，由于一方面会被民进党贴上统派标签，一方面也会受到广大选民唾弃，政治版图必然将日益萎缩。

第三、总统没希望，县市长人数逐渐凋零、立委人数又日益萎缩，类似政党在台湾政坛由盛而衰，可谓殷鉴不远。如果国民党选出一位统派党主席，将来不是变成“云端政党”，就是逐渐步入泡沫化政党的行列。国民党员绝不能选出一位统派出任党主席，以免成为“小红”，最终沦为无足轻重的“无关政党”（irrelevant party）。

第四，中国共产党是全世界最重视政治实力的政党。如果国民党沦为泡沫化小党，中共恐怕连正眼都不会瞧一下国民党。

同样地，国民党员也不能做一个，被两岸学界与人民视为“小绿”的政党。

第一，国民党2020年大选失败之后，为了急于摆脱败选的阴影，不仅将“九二共识”放进冷冻柜，而且还自我放弃两岸之间扮演桥梁的角色。

第二，在疫情最严重之际，国民党内居然冒出“共赴国难”的声音，甚至还成为主流共识，以致于一时之间，民众党的媒体与民意声量差点超过国民党。

第三，由于国民党这一年多来冻结“九二共识”、自我阉割两岸沟通功能，已被许多两岸学者与人民视为“小绿”。蔡英文在2020年国庆演说，甚至用“朝野形成共识”来消遣国民党。国民党若不想从“小绿”变成民进党的“附随组织”，势必要改弦更张不可。

只有国民党员以选票选出，一位不偏不倚走中道的党主席，国民党才有继续壮大的机会。“不偏”是指不支持并反对台独，绝不随民进党的音乐起舞。“不倚”则是指促进两岸交流、求同存异，但绝不屈从于中国共产党的意志，更拒绝成为中国共产党的应声虫。

至于走中道应是既不“倚红”，也不“偎翠”，坚持走自己的路线，开大门走大路，广开言路，广纳人才，不搞小圈圈，扬弃官僚主义，倾听广大人民特別是年轻人的声音，国民党自然中兴有望，重返执政可期。