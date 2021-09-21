来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

张亚中一句“美国线人”，揭开国民党主席选战“党内互打”序幕；党中央无力制止，候选人签订“不互相攻讦”的选举公约也形同具文。候选人彼此恶言相向，很难令人相信这只是一场党内选举；更让人怀疑，选战打到这种地步，选后要如何团结？

党内互打模式开启后，候选人们不再有任何保留。于是又有了朱立伦说张亚中是“红统”，江启臣说朱、张“不老实、不务实”，张亚中则重提朱选总统惨败往事。选战成了揭疮疤大会。距离投票只剩四天，候选人口味越来越重。

准主席们彼此厮杀刀刀见骨，场外肉搏更弥漫诡异气氛。负面“恐惧感”凌驾正面“喜好度”，恐惧谁当选会分裂、谁会为己谋私，大过对候选人及其理念的支持，弃保操作浮出台面；沉默螺旋出现，极端声音成声量主力，且夹杂深绿反串。支持者各为其主，水火不容。

选战还没打完，国民党形象再度跌落谷底。候选人之间、支持者之间既已撕破脸面，不留余地，选后当然也难有整合空间；同志彼此毁灭，则形同给敌对政党补充弹药。谁当主席，恐都难为国民党加分。

主席选举应是求取最大公约数，以促进团结、中兴再起为要。但国民党准主席们却把选战打成零和游戏，有我无你。再不收敛，主席之战将成国民党分裂之战。