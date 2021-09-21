台湾加入CPTPP的最后机会

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

北京日前向“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP，前称TPP）递交正式申请，这对台湾来说，大概是近两年享受相对优异的经济成长，以及“护国神山”台积电在全球受推崇之际，遭遇到的一记重拳─大概没人想到，两三年前还认为TPP是美日集团对其阴谋围堵，经贸体制也和TPP格格不入的中国大陆，竟然会在台湾之前，率先提出加入申请，不仅跌破各界眼镜，也让关心台湾经贸发展的有识之士，有种莫名的悲愤。

原因无他，参与“区域经济整合”，是在世贸组织（WTO）20年前展开的杜哈回合谈判失败下，各国皆采行的重大发展策略。即便是英国决议“脱欧”，但除了和欧盟谈判、维持无障碍的贸易之外，也即刻和欧盟原已签署贸易协定的70国中九成以上的国家，依原有贸易协定转换签署了双边协定，避免冲击原有贸易关系。此外，英国更立刻申请要加入CPTPP，可见全球各国都在全力冲刺区域经济整合，以免被“不公平”的贸易条件影响了竞争力。

然而，两岸政治对立一直在阻碍台湾加入经济整合，北京杯葛台湾签署“自由贸易协定”自始未曾松懈，只有在马政府时代因两岸关系改善、得以和新加坡、新西兰签署贸易协定，也和对岸签署了ECFA的架构协议；此后蔡政府执政迄今就没有任何突破，台湾国际经贸逐渐被封锁，难在平等基础上和各国进行贸易竞争。

CPTPP必须获得既有成员共识认可才得以加入，因为中国大陆尚未加入，因此被认为几乎是台湾得以突破封锁的唯一机会。而台湾经济体质仍然超越中国大陆，要加入CPTPP绝对更有条件，但我们居然怠惰延宕、让北京超越，率先提出申请，难怪被英国“金融时报”描述为“台湾的加入之窗已慢慢关闭”，令有识之士扼腕浩叹。

但“危机乃是转机”，希望之窗尚未完全关闭，因中国大陆的经贸体制的确和自由市场经济有所扞格，日本对其能否顺利加入持有怀疑，加上中国大陆近来和加拿大、澳大利亚都有经贸上的争执，不见得在咨商时能顺利无碍，而这正是台湾的机会。能否把握机会、化危机为转机，就要看蔡政府是否具有足够智慧，打出漂亮的下半场来争取“逆转胜”了。否则，台湾的国际经贸地位真的会陷入国际孤儿状态，国际贸易将陷入“温水煮青蛙”的深渊中而难以翻转。

台湾之所以会对此事“怠惰蹉跎”，当然是在申请前的非正式咨商中，有某些贸易障碍无法承诺撤除，故而延宕了申请。这些贸易障碍不会太多，必然是和日本核食进口，以及某些农产品能否允许进口有关；但贸易协定之所以能签署，必然是咨商者彼此间都能相互体谅、“有取有舍”，才能获得共识。当参加与否无关宏旨之时，当然还有以拖待变的空间；但在CPTPP这种事关台湾未来发展的关键大事时，必须适时做出重大取舍，尽速和既有成员取得共识、完成咨商签署，才得以成就大局。此时，正是考验蔡英文能力的关键时刻；是否能适时突破，让蔡政府在区域整合上不交白卷，不仅会在历史留下纪录，也会是民众在选举时评价各党治理能力的关键考量之一，蔡政府绝不能因目前完全执政就等闲视之。

日本今年担任CPTPP轮值主席还有三个月，由于日本态度基本上“友台”而愿意“助台”，这将是台湾加入的关键时刻。蔡英文已经没有连任压力，过去又自诩为“谈判专家”，若能在一个月内就几个关键议题统合内部意见并提出对策，迅速完成和各国的非正式咨商，然后提出正式申请，或许还有机会对北京“逆转胜”。台湾经贸的关键时刻，也是蔡英文创造历史的关键机会，就要看她此刻如何表现了。