选委面目待清晰 香港良政善治须实践检验

来源：香港《明报》

明报社评

中央修改香港选举制度，周日的选委会界别分组选举，是新制度下首次选举，由议题设定、选民基础、投票率等，各方面都跟以往很不一样。有人形容这是由“劣质民主”转变为“优质民主”，有人则批评选举结果“近乎清一色”、“开民主倒车”，如何评价很大程度取决于政治立场，唯一肯定的是过去沿用的“建制-泛民”分析框架，已不再管用。客观而论，这届选委会选举的竞争性，确比以往低一截，部分选委的政纲简介相当笼统，日后打算如何行使权力亦不清楚，对很多市民来说，选委会整体面目仍甚模糊。这次选举体现了“爱国爱港者治港、反中乱港者出局”，至于如何促进良政善治，还需更多时间观察。

选举制度范式已转移

泛民建制框架变过时

今年3月，全国人大通过修改香港选举制度，落实“爱国者治港”，香港政治生态迎来根本转变，3场重要选举接踵而来，选委会是第一仗，对之后的立法会及行政长官选举，也有重要影响，1500名选委不仅负责推选特首，还会直接选出40名立法会议员，以及就所有参选人提名把关。选委会职权扩大，在新制度下发挥关键作用，然而必须承认的是，今选举气氛谈不上很炽热，昔日建制派与非建制派倾力动员宣传场面不再，选民基础大幅减少，公众关注度亦明显下降，选举后最多人谈论的，甚至不是选举结果，而是为何区区点算4000多张选票，居然也会“倒泻箩蟹”，由物流搬运票箱到电子点票都出现问题，官僚“甩辘”不济，花了10多小时才完成点票工作，令人费解。

这届选委会，合资格选民人数由上届20多万，变至不足1万，绝大部分选委席位均为当然委员，又或在界别没有竞争下自动当选。周日的选举，只涉13个界别，由412人竞逐364席，选民人数不足5000，部分界别更是以“团体选民”为主，结果是很多界别投票率都很高，个别甚至达到100%，然而由于新旧制度差别太大，将这届投票率拿来跟上届比较，并无意义。

回首过去数十年香港政治发展，所有人都惯了以建制对非建制的视角，看待大大小小选举，然而这个分析框架在新制度下已失去指导作用。反修例风暴期间，传统民主派跟激进派“兄弟爬山”，互相呼应不切割，其后更提出“35+”揽炒计划，中央认为必须落实“爱国者治港”，整个选举制度新设计的核心，就是将“反中乱港”势力连根拔起，不容他们进入体制。这次选举打着“非建制派”旗帜的参选者，少如凤毛麟角，唯一当选的狄志远，很多泛民支持者早已不视之为同道人。当然，什么是“非建制”、什么是“亲建制”，界线怎么划，其实也很取决于政治观点与角度。举例说，一些循专业界别成为选委的人，以往其实并没有太多政治色彩，着眼的就是代表业界发声，以“建制”、“非建制”这一旧框架去标签他们，在新形势下其实亦未必合适。

这次选委选举，无法再用以往的政治坐标去观察分析，除了“爱国者治港”外，很多事情都看不透，立法会选举、行政长官选举会朝什么方向发展，现阶段更无从评估。有学者认为，香港将从“对抗型政治”走向“协商型政治”，有意见甚至认为，这次选举标志香港朝向良政善治迈出了一大步。过去10多年，“对抗型政治”确令香港严重内耗，当局施政寸步难行，重建“良政善治”当然是好事，可是这个愿景能否成真，仍得走着瞧。“协商型政治”初步看来确是眼前发展方向，可是这种政治新形态，是否有助香港革弊兴利，同样需要时间观察。

部分选委政纲含糊

利益取向左右大局

这次选委会选举，部分界别的席位，仅比参选人数略少一些。有参选者表示，只要不是等额选举，自然就有竞争，人人都要落力向所属界别拉票，不能托大，惟无可否认，这次选举的竞争性，明显远逊从前。选举竞争大，好处之一是参选人必须努力多向选民解说政纲和主张，争取支持，选民基础愈大，解说工作亦必然愈多。观乎这届选举，部分选委向外介绍政纲，说得非常笼统，说得最多是“拥护基本法”、“爱国者治港”一类口号，有时甚至只得寥寥数字。

当然，并非所有参选人皆如此，一些专业界别参选人为了拉票，有向所属界别选民交代较具体政纲，然而必须承认，一般市民并不清楚选委们在一些重大社会、经济、民生议题上，秉持什么立场，因而觉得选委会面目模糊，不知道他们在之后的两场选举，将把香港引领往何方。新一届选委，在爱国者治港这面旗帜下，政治同质性必然较高，至于利益方面的同质性，则是一个问号。选委会由社会不同界别组成，每个界别都有其自身利益和视角，理论上，所有选委在反映界别意见之余，也应该顾全大局，以公共利益作为最大公约数，倘若任由私利凌驾公益，就会沦为特权小圈子。香港能否实现良政善治，还看选委们日后有何表现。