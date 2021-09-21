香港地产商接北京政治任务？

来源：香港《明报》

作者：刘进图

路透社上周发表了一篇重要报道，引述多位香港房地产商（部分具名、部分不具名）透露，较早前北京官员向他们传达信息，要求他们支持北京的利益，协助解决香港房屋短缺问题。合和实业创办人胡应湘对路透社说，“北京没有告诉我们该怎么做，而是说你需要解决这问题”，北京会有耐性，但会给压力。香港的地产商将会如何面对这项政治任务？

追求共同富裕 维持香港稳定

首先，中央在这个时期，对香港房地产商提出这个要求，与中央近期在内地推行的连串行业改革整顿，大方向和时机都吻合，就是要追求共同富裕，缩小贫富差距，所以不容忽视。其次，路透社报道指出，北京官员责怪香港地产大亨们未能阻止2019年的社会运动，认为高楼价是这些社会抗议活动的根源，这就把解决房屋短缺提升到维持香港稳定、保障国家安全的高度，地产商们肯定无法推诿，只能积极支持。

因此，市场普遍预期，拥有庞大土地储备的大地产商会站出来，向政府捐出部分农地，或者以低廉价格让政府收回这些土地，也会表态参与政府的公私营合作建屋计划，加快乡郊地区的城镇发展。地产股短期内受压下跌，恐怕难以避免。

不过，香港的地产商不会这么容易就范，也不会真心诚意向政府输送利益。几十年来，他们受益于港府的高地价政策，凭借严格限制每年新增私人住宅供应，令楼房价格节节上升，现在新落成住宅哪怕面积小，动辄开价每平方尺2万至3万元以上，除了少数家境富裕或楼换楼的买家，一般中产家庭根本无法负担。

地产商料实行“拖字诀”

如今，北京提出了一个增加供应追求共富的方案，地产商们可以怎样做？最有效的应对方法，估计就是一个字：拖！因为，土地楼房发展需要很长的时间，尤其香港有关规划和建筑的法规繁多，发展一个新市镇，需要10至20年的时间。谁知道5年后、10年后中央和特区领导人有什么想法？如果那时不再强调共富，香港重拾高地价政策，那就继续一贯的挤牙膏式发展计划吧。如果北京未来几年动真格，咬着地产商不放，那就只好提倡“集体负责”，互相参照彼此的贡献力度，煞有介事地推一些资助房屋，耐心等待时移世易。

与此同时，地产商和许多港人家庭一样，会千方百计把资金盘活移至境外，把孩子送到海外念书、拿外国护照，毕业后让他们打理跨国业务，时机合适才回来香港发展。毕竟，新时代的中央与香港关系，长期在外国念书的富二代未必能掌握，《国安法》无微不至的照顾，也不是每个商人都能承受，大地产商怎会把所有鸡蛋放在同一个篮子里？

作者是资深传媒人