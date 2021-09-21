选委会点票　港府低效又一例证

来源：香港01

01观点

本星期日（9月19日）是香港新一届选举委员会界别分组一般选举的投票日，当日约有4380名选民分别于5个一般投票站及1个警署专用投票站投票，然而直至下午6时选举完结的逾3小时后，中央点票站才终于能在晚上9时10分左右开启首个投票箱，完成公布所有所有分组选举结果更要等到次日早上8时，期间多位参选人表示当局未有向他们提供充足资讯，选举管理委员会主席冯骅事后亦承认今次的点票延期过程“不理想”。

比较在五年前举办的上届选委会界别分组选举，其时投票人数高达107,841名，投入服务的一般投票站有110个，两者均达今次选举的20倍以上。上届选举安排于2016年12月11日早上7时30分至晚上10时30分举行，而中央点票站开启首个投票箱的时间为次日凌晨12时45分，亦即投票完成的1小时15分钟后；至于完成公布所有分组选举结果的时间则为下午3时10分，亦即开始点票的14小时25分钟后。

新式选举安排不是藉口

今年选举投票引进了新措施，包括使用电子选民登记册系统发出选票，以及为年满70岁长者、孕妇或因身体状况难以长时间站立排队人士设立“关爱队”特别队伍，当局自然需要另行习惯新的工作模式。另外，随着年中选举制度改革后有团体、个人选民因此失去投票资格，加上今次选委会选举宣传频密程度较以往为多而让部分市民误会是区议会选举，故此无可避免地也令选举期间出现一些以为自己有投票资格的人前往票站碰钉。

然而这些问题多数都只影响投票过程，而对公开投票完成后的内部点票程序其实没有太大影响。像是坊间称为“电子点票”、当晚三度“卡纸”的光学标记阅读机，明明早于过去几届选委会选举即已经采用，跟今次使用电子选民登记册系统发出选票的安排并无直接关系；至于其余“关爱队”排队与选民资格问题，也都不是点票工作人员在闭门以后需要继续处理的事情，可见点票缓慢绝对不能以新式选举安排作为推搪责任的借口。

公务人员心态亟须改善

况且冯骅承认当晚确实存在“人为错误”、“判断问题”，并称个别点票人员做事欠缺灵活弹性，而这些有问题的员工又都是什么人呢？政制及内地事务局局长曾国卫上星期曾为《紫荆》杂志撰文详述当局为了今次选举“制订周密计划安排”，选举事务处“安排约500名公务员出任选举工作人员，负责在投票站执行投票工作或在中央点票站的点票工作”，可见点票人员主要还是那批习惯养尊处优、墨成守规的公务员。

2016年，选举事务处委任了约3,800名公务员处理选委会选举投票日的工作，而以当年投票总数的107,841票及整个点票过程需时865分钟计算，平均每位公务员每分钟点票数目竟然已经仅得0.033票，也就是点一票要30分钟。来到2021年，政府当局委任约500名公务员处理相同工作，投票总数减至4,380票，点票过程需时仍要590分钟，换算下来便是今年每位公务员每分钟平均点票数目进一步下降至0.015票，亦即点一票要67分钟，速度效率之慢令人震惊。

正如早前“中国人民共和国”等错误一样，选委会选举点票严重落后再一次显示特区政府内部的公务员团队行事极度马虎草率，并且完全没有将手上事情尽快做好的想法，尤其这次事件期间不少候选人均指出他们向工作人员查询后未得要领，如斯状况正与普罗市民日常接触政府获得回应别无二致。今既然次选委会选举被各方面视为改善香港发展的起点，那希望一众身受其害的选委也能立刻观手帮忙处理政府行政效率低下问题，这样才算是真正为市民谋福祉。