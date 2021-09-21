欧美把北京逼到墙角 台湾受害

来源：中时电子报

作者：汤绍成

中国大陆海关19日通知，自20日起暂停台湾释迦及莲雾输入大陆，原因是多次检出有害生物。蔡英文对此表达严正谴责，指“中国这种做法，已经违反国际贸易规范。”今年3月，北京就曾以相同理由暂停台湾凤梨进口，但此次在中秋节前夕对台使出铁腕，用意值得推敲。陆方的动机恐怕和当前国际抗中氛围的急速恶化以及蔡政府的作为有关。

继9月1日，欧洲议会外交委员会以压倒性票数通过，建议将我“欧洲经贸办事处”正名为“欧盟驻台湾办事处”之后，10日台湾高官赴美，同样协商美台双方代表处更名案，美方高层也正面回应。

如果美欧两项更名案正式通过，未来台湾其他的外馆都可望比照更名，对北京来说，防范未然是必要的，除了国台办和驻外大使发声抗议之外，对蔡政府出手，采取警告行动，其实也在预料之中。

但国际抗中情势的发展也值得关注。15日，美国拜登总统宣布建立“美英澳防卫同盟”（AUKUS），美英两国将协助澳洲制造核潜艇，并共享网络与人工智能等其他海底技术。16日，欧盟委员会和外交高级代表也提交了一份关于《欧盟印太战略联合通讯》，直接强化了对于该地区的关注。美欧两大势力在半个月内如此密集地介入台湾与印太事务，前所未见。

拜登在AUKUS成立仪式时还特别强调，要结合在两次大战以及反恐战争中鼎力支持美国的印太盟友，而此新协议乃三大盟国为确保印太地区持久和平的重要政策。口气十分强硬，这也是美国在1958年输出核潜舰技术给英国之后，首度再输出核潜舰技术，明显有以结盟来洗刷阿富汗撤军之耻的意向。通篇讲话虽未提及中国，但指涉的目标极为明显，可见美方抗中的用心之深。而此一结盟可能引发印太地区新一轮的军备竞赛。

在欧盟方面，依照上述的《联合通讯》所述，由于印太地区日益增长的经济和政治影响力，对欧盟的战略日益重要。因此，欧盟有意加强海军的存在与联合演习，以保护该地区的航行自由。但在对于中国方面，欧盟特别强调对印太地区的态度是合作而非对抗，还将寻求与中国的多方面接触，以便解决共同的挑战，比如气候和环境变化等。欧盟的态度相对美国比较和缓。

其实，拜登急于结盟的表现，明显可以看出是美国在阿富汗撤军之后，急于想在外交上扳回一城，并凭借与北京的抗争，重拾盟友信心，重新站上国际领导地位，并将与中国交恶的澳洲推向前台。

从美中领导人拜登和习近平通话后，拜登的一系列布局来看，美中对抗的态势并未缓和，反而可能更加激烈。对一味倾美的蔡政府来说，未来不管是主动抗中或被动配合美国抗中，都必须承受北京更大的压力，蔡政府须严防两岸关系进入暴风期。

尤其若美国和欧盟同时或先后宣布同意台驻外单位更名，那就等于把北京逼到墙角，台湾将直接受害。欧美逼压中国大陆的一场完美风暴正在酝酿中，而台湾却已首当其冲。

（作者为国立政治大学国际关系研究中心兼任教授）