欧洲天然气价格飈 矛头指向俄罗斯

来源：明报

全球天然气价格上涨，尤以欧洲最严峻，当地价格自年初急升逾两倍，恐打击民生、疫后经济复苏以至欧盟气候政策，迫使欧洲多个政府考虑或已推出援助补贴。这次天然气价格飈升最受争议的因素，在于欧盟天然气最大供应国俄罗斯，后者今夏降低天然气出口，并拒绝在现货市场为欧洲提供更多天然气。美国官员周一质疑，俄方藉此施压欧盟支持“北溪2号线”天然气管道。总部设于巴黎的国际能源署（IEA）昨日发声明，要求俄罗斯增加对欧供气，以证明是欧洲市场的“可靠供应商”。

欧气价今年升逾两倍半 各国出招救急

欧洲天然气价格标准荷兰TTF天然气期货，周一（20日）升至每兆瓦时73.150欧元，徘徊上周历史高位，该价格自1月以来已累计升逾250%。欧盟能源部长本周开会商讨各国应对方案。部分国家已出招尝试降低消费者负担：法国为低收入家庭各给100欧元电费补贴；意大利斥资10亿欧元直接干预能源市场，以降低消费者价格，料本周再推出45亿欧元电费补贴；西班牙计划从能源公司利润分配26亿欧元给消费者，并在冬季减电税。另外，英国有小型电力供应商因气价急升破产，政府正考虑向能源公司提供紧急贷款，助其接手破产公司的客户。

挪威能源公司Equinor宣布，周五起会提升两个北海气田的产量，增加对欧洲供气。挪威虽是欧盟第二大天然气供应国，但以2019年计，俄罗斯进口比例达41%，远高于挪威的16%。

美国国务院能源安全高级顾问霍克斯坦（Amos Hochstein）周一警告，若今年冬季冷于平均水平，欧洲部分地区恐不够天然气供暖。

霍克斯坦指出，俄罗斯对欧供气“与过往几年或其能力相比，都低得令人难以理解”，质疑俄方试图施压欧盟支持“北溪2号线”。该管道容许俄国绕过东盟直接向德国输送天然气，被批评不符欧洲气候目标，更可能加强俄国对欧洲的经济和政治影响力，美国一直反对，直至7月底才在德国总理默克尔访美后妥协让步。

严冬消耗俄企减供 欧难填天然气库存

是次天然气价格急升背后原因复杂，首先欧洲上个冬季异常寒冷，消耗大部分天然气储备，经历二十年来最冷的4月，也无法在春夏季补满储备。液化天然气（LPG）本来有助平衡市场，但亚洲对此需求上升，许多供应商转向价格较高的中国、韩国和巴西等地，拖低欧洲多地输入量。另一关键在于俄罗斯供应。大宗商品情报服务商ICIS在8月分析，连接俄欧的亚马尔天然气管道，最西点输送量8月中曾降至每天2000万立方米，较7月底的4900万立方米或正常水平的8100万立方米明显下降，惹外界揣测。俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）当时以预防性维修和秋冬准备工作为由回应。

面对俄国填满国内储备的需求增加，Gazprom拒绝出售现货市场用于加满储备的短期供应，又将其欧洲储备设施降至低水平，但被质疑是莫斯科刻意限制出口，以证明“北溪2号线”作用。欧洲议会40名成员上周五促请调查Gazprom行为有否促成价格飈升。该公司则主张有履行所有长期供应合约。跨大西洋国安倡议组织“保障民主联盟”学者贝尔齐纳认为，今次事件显示欧洲对俄国天然气的依赖，又指俄国有很大空间在不越过底线下为难欧洲，情况如“温水煮蛙”。