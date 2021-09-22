港府建屋须落力　莫使土地空对月

来源：香港01

01观点

香港行政长官林郑月娥周二（21日）于行政会议前会见传媒，表明中央政府非常关心香港民生议题，当完善香港选举制度后，下个目标就是切实提升特区管治效能，为市民解决问题，而现时要处理的就是土地问题。她特别指出，由过往担任发展局局长期间，曾与不同地产商打交道，而现时发展商较愿意配合政府政策，例如有发展商愿意参加“土地共享先导计划”。

上述论调乍看之下似乎不无道理，毕竟面对着本港愈来愈大的房屋需求，鼓励发展商来配合“共享”，无疑是其中一种可以协助政府增加房屋供应的方法。然而现行计划其实可以看见政府对自身的定位依然处于一个被动角色。

土地共享由谁主导？

其实由一开始，相关计划就存在一个很大的盲点，那就是倘若没有任何地产发展商主动提出申请，计划便不能有任何进展。明明政府政策本应以民为本，现时计划却要先吸引发展商参与公私营合作的“共享”模式，接着才可以为大众提供房屋，这种做法无疑本末倒置。

纵然“土地共享先导计划”现时已打破过去零申请宗数的窘局，惟整套计划只为期三年，而于2020年5月正式展开逾年后方接获首宗申请，回应实在难言理想。加上获批申请涉及私人土地总面积上限为150公顷，可是至今三宗申请还是只有28.4公顷用地包含其中，占整个计划的限额不足两成，进一步令人怀疑整个计划的成效。

善用所有土地资源方为上策

归根究柢，政府掌控着审批地产商兴建楼宇的公权力，因此当局很应该好好加以运用它才对，尤其公私营合作只是其中一种增加房屋供应的方法，政府必须针对当下土地供应问题作出更积极的回应加快增高土地供应，例如考虑发展更多“棕地”地块、“湿地缓冲区”及闲置官地等。

特别针对闲置官地而言，规划署在5月时更新了经中央调配机制检视的空置校舍用地报告，当中空置校舍用地当中有超过一半的97幅土地尚未能确定其长远用途，而23幅获建议全部或部分改作“住宅用途”，其实政府亦可好好考虑将更多空置校舍改作“住宅用途”，变相增加更多可以用作居住的土地资源。

就如港澳办主任夏宝龙亦早而提及，要“有效破解住房、就业、医疗、贫富悬殊等突出问题”，既然中央早已为香港社会问题把脉，而社会亦转趋稳定的同时，治港者就更应着力好好做好应对及解决问题的功夫，而非不思进取地“叹慢板”，有权力却假手于大财团，不好好作出运用。