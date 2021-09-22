党内竞争让国民党向上提升还是向下沉沦？

来源：中时电子报

作者：俞振华

此次国民党党主席选举，原本外界预料将会是朱立伦、江启臣的“世代对决”，但没想到过去几周来，杀出了张亚中这位程咬金。张教授透过便给的口才，于一场又一场的政见说明会（及辩论会）中，强调找回国民党创党精神，不但在党内刮起了一阵旋风，也把整个选情炒热，人气声望甚至直冲第一，也让这礼拜六（9月25日）的投票结果充满了悬疑性。

伴随着张亚中声势上涨，朱、江、张三人间的攻防也转剧，甚至搞到党的中央选举监察委员会出手，认为张亚中攻讦其他参选人，违反选举公约，一度决议要将张亚中送交纪律委员会，试图影响其参选资格并终止后续选举活动。后来虽然应其他参选人要求，中央选举监察委员会收回决议，但这件插曲不但没有减损张亚中的气势，反而让张亚中支持者的凝聚力更强，三人间的竞争也呈现白热化，甚至各种“弃保说”也浮上台面，许多国民党公职担心强调“一中”的张亚中要是真的当选，党未来的前途堪虑。其实，只要是选举，本质就是竞争。不论是党际或是党内选举，投票前本来就应该有各式各样的攻防，除了路线之争外，各种质疑及攻击在所难免，团结不应该是选举时的诉求，那应该是投票之后的事。民进党过去不论是党内选举或是初选提名也都杀得血流成河，但每每能在党内竞争后团结对外，这是国民党一直欠缺的基因。

至于为何张亚中能在党主席选举括起一阵旋风？有些评论认为，这是国民党党员结构的问题，即意识型态倾中、年长、及外省族群为国民党党员的多数，因此为了争取由党员直选的党主席宝座，所有候选人都不得不向这群所谓的“深蓝”支持者靠拢，而张亚中的言论又是最具煽动力的，因此让这些对于台湾现况不满的党员，找到发泄情绪的出口。

这种向少数深蓝靠拢的现象，突显了国民党长期的问题，就是无法与时俱进，包括党的体制及路线。民进党内长期以来也有台独基本教义派的声音，且那些深绿的支持者声量还不小，但当蔡英文高举中华民国台湾的大旗，以维持现状争取中间选民时，基本教义派还是能以大局为重，以赢得选举为优先。难道所谓的“深绿”就比较理性，“深蓝”都比较任性吗？笔者认为不然。相反地，民进党的支持者反而较不理性，而且较具政党意识，党的这块招牌是凌驾于人的，党性让他们能够团结在一起，轻易地区分谁是“自己人”，谁不是。相对地，国民党过去二十年来，从来都不是党优先于人，而是人优先于党。回顾过去政党竞争，2008年选举国民党拿回执政权时，与其说是国民党的胜利，不如说是马英九个人的胜利。但2016年蔡英文当选总统时，我相信多数人会认为是民进党的胜利，而不会单纯说是蔡英文个人的成就。这项本质上的差异，让国民党无法在缺乏政治明星的情况下，真正地凝聚起来，更遑论吸引新的支持者加入。未来国民党的党主席如果还是无法改善党的体制，让党比个人更重要，则可能分裂的梦魇仍将伴随着一次又一次的党内竞争，挥之不去。

除了体制外，国民党现在面临的路线难题，是当党内的多数看法与社会主流意见不同时，究竟是要往主流意见靠拢，还是应该加大力道来宣扬党的理念，以扭转主流意见。这次国民党主席选举，显然就是这两股力量的拉扯。不论是谁获胜，要如何平衡这两种声音，着实需要未来领导者的智慧了。

作者为政治大学选举研究中心副研究员暨政治系副教授