荒唐的点票效率 须借势整顿

来源：思考香港

作者：李伯达

中国国务院常务副总理、中央港澳工作领导小组组长韩正在深圳会见特首林郑月娥，要求“依法组织好接下来的三场重大选举”。翌日（周日），特区选举委员会选举举行，虽然只有4380人投票，点票却耗了14小时，须到周一早上8时才完成整个点票程式，荒唐得无以复加！冰冻三尺非一日之寒！香港每次大型选举的点票工作都相当缓慢，为人诟病，特区政府应该借势整顿，不能再听之任之。

一场不到五千选民的选举，花了14小时才有全部选举结果，现场通宵等候的候选人、媒体、工作人员都精疲力尽，人仰马翻。选举管理委员会主席冯骅也不得不表示“抱歉”，承认无论是运送票箱到点票，过程均“不理想”，有机器卡纸，亦有职员填错资料，又未及时求助。

不过，冯大法官又归咎于人手不足，声称早在2016及19年两次检讨报告，已强调过选举事务处要增加人手。但这真的是“人手不足”所致吗？政制及内地事务局局长曾国卫早前为《紫荆》杂志撰文，称为了这次选举“制订周密计划安排”，选举事务处“安排约500名公务员出任选举工作人员”。大佬啊，500人点票，平均每人点不到十张票，如果这样也人手不足，那么年底的立法会选举至少两百万选民投票，选举事务处岂不是要扩编百倍才能应对？

这次点票根本不是“不理想”，而是差，是烂，是荒唐，是离谱。事件也曝露出公务员懒政等问题，处事官僚，不愿变通，遇难避事，缺乏承担。

现场的一个电视画面更令人深刻。苦等劳工界选举结果的麦美娟表达不满：“法官，点了十多小时。”冯骅回应：“你回去看电视，我已经解释了。”面对一位民选立法会议员的追问，冯大法官态度尚且如此傲慢，这也许就是点票工作毫无改进的背景。

这次闹剧其实并非个别现象，回归之后几乎每次大型选举均如此。比如，1998年选委会界别分组选举虽然只有3万多张选票，也足足用了10个小时才完成点票。2016年的选委会选举，花了约14小时才点完票。2016年9月份的立法会选举，要到隔天晚上才完成超级区议会组别的点票工作。

选管会每次都会提交检讨报告，言之凿凿研究改进方法，但只是从报告中来，到报告中去，问题长期未解决。关键就在于墨守成规，囿于程序，不愿改、不肯改。

笔者曾在台湾观选，上千万张选票，短短三四个小时就点完。台湾的的点票程式非常简单，选举结束之后，工作人员直接从票箱拿出选票，公开“唱”票，然后举起选票公示，让监票人及在场人士看得清清楚楚。这样的点票非常快捷，而且很少引起争议。

香港点票缓慢，一个重要原因是要先把各投票站的票箱集中送到中央票站，才开始点票，如果有票箱迟迟不到，就要拖延很多时间。另外，工作人员收到不同票站的选票后，又要先分门别类，最后才进行电子点票。一旦某个环节出现阻滞，又有工作人员不作为，就影响整个点票工作。

笔者不是点票专家，提不出甚么良方妙法，但香港这一套方式无疑过于复杂，速度奇慢、效率低下是不争的事实，光是修修补补无济于事，是到了必须改革的时候了。选管会是独立法定组织，但特首也有监督权，不能令其变成“独立王国”，出了问题实际上没人负责。

作者是福山智库研究员