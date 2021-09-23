AUKUS是美国“脱欧”的诀别书？

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

9月15日，美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳洲总理莫里森，联合发布声明建立“澳、英、美三国新安全协议”（AUKUS，三国名缩写），此乃美国印太战略的新布署，美英两国将在一年半内协助澳洲制造核子潜艇，并加强三方联合与情报分享，推动就业和繁荣，共享网络与人工智能等其他海底技术，但引起极大的争议。

拜登强调，AUKUS的目的就是要结合印太盟友，确保该地区持久和平。而在印太地区，澳纽美安全条约（ANZUS）是一个美国和澳洲，以及澳洲单独和新西兰的防卫条约，且美日印澳“四边会谈”(Quad)，也将在24日于纽约联合国大会期间举行领导人实体峰会。尤其美国与英国都是北约会员国，现在再加上AUKUS，确实别出心裁。

而AUKUS成行的主要原因，乃首先是澳洲有意撕毁与法国在2016年所签订的联合柴电潜舰计划，而直接升级到核动力潜舰，以便更加有利抗中。而英国在脱欧之后，外交行动比较自主，还有意加入亚太国家的CPTPP，因而以AUKUS来强化英国在该地区的存在。再加上美国在阿富汗大溃败之后，拜登政府急于想重拾盟友信心，因而三国一拍即合。

但由于英国相距甚远，是否真的要为印太事务及时救援？而约翰逊首相却只表示，届时将以维护国际法为目标，看似决心与实力都不足，实际效果如何，还有待观察。而澳洲则因AUKUS获得自行制造巡弋飞弹的能力，来与中国和俄罗斯竞争，可见此一协议可能引发印太地区新一轮的军备竞赛，也引发了东南亚国家的不安。

更重要的是，美澳英三国领袖在今年六月在英国举行G7峰会时，就背着法国敲定AUKUS的细节问题，如今美澳两国并未事先通知法方解约就一意孤行，法外长乃以背后捅刀来形容，以至于巴黎以召回驻美澳两国大使来表示抗议，形同外交关系降级，这是法美两国1778年建交以来的第一次，是可忍孰不可忍，可见此次决议的草率。

1964年，因法美关系不睦，法国乃西方国家中，第一个与中国建立大使级外交关系的国家，给与当时正陷入越战的美国当头一击。1966年，法国就因北约要支配其军队，尤其是法国引以为傲的核武部队（Force de frappe），而将北约总部逐出巴黎，法国也退出北约的军事组织，直至1990年才再度参与北约的军事行动。

不久前，马克宏总统还已“脑死”来形容北约，就是因为美国在中东的政策并未经过北约的协商。如今，三个海权国家更不会对于欧陆国家在印太地区的反应有所期待，导致法国国会退出北约与反美的声浪此起彼伏，被友邦出卖的悲情高涨。

但法国明年将担任欧盟轮值主席国，在英国脱欧之后，法国乃欧盟27国中唯一联合国安理会常任理事国。再者，在德国总理默克尔九月下旬大选离职后，法国在欧盟的领导地位凸显。

欧盟本月16日刚公布印太战略，并将在该海域部署更多船舰，以保持海路畅通。而法国总统大选将在明年春季举行，马克宏面临极右派的强力挑战，为寻求连任，必会强硬回应美英澳三国的图谋。

作者是政大国关中心兼任教授