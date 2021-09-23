点票混乱离谱 香港官僚僵化

来源：明报

明报社评

香港选举委员会选举告一段落，点票混乱留下的尾巴，却有待处理。选举前， 高官信誓旦旦，强调选举事务处制定了“周密计划及安排”，现实情况却是另一回事。当局首次引入电子派票及自动系统点票安排，本意是方便投票者、加快点票程序，结果反而是制造麻烦混乱，处方临场应变差劣，区区数千票竟然花了10多小时才完成点算，事件再度令人怀疑官僚办事能力及效率。良政善治既看决策更看执行，政府近期连串“虾碌”失误，由长者领取消费券到“龟速”点票，无不反映公务员官僚僵化，未以用家为先，当局检讨倘若只着眼技术末节，头痛医头，不去正视官僚机器所出现的问题，岂能对症下药？

堆砌技术解释

难掩思虑不周

点票要严谨准确，不会有人提出异议，然而严谨不等于无效率。日前选委会投票，仅涉5个票站4300多张选票，由投票结束到最终结果出炉，居然要接近14小时，慢得令人无法接受，选管会主席冯骅和选举事务处先后致歉，承诺检讨和改善。香港选举改制，3场重要选举接踵而来，选委会选举是第一炮，点票效率竟低下如斯，12月立法会选举情况会如何，难免叫人忧虑。

综合选举事务处的“解释”，点票出乱子，与选举改制及首次使用电子选民登记册有关。由于部分界别候选人众多，有投票人填错选票，要求重新派发选票再填，投票完结后，部分票站人员要花额外时间，核实各个界别的有效派票数量，以及与电子选民登记册记录的数量是否一致，再写报表“埋单”，导致票箱迟迟未能送往中央点票站；及至票箱陆续运抵，中央点票站人员发现，部分投票站交来的报表资料未有填妥，甚至未有交回所有报表，为免点票结果受质疑，工作人员立即停止点票等工作，重新核对；另外，当局这次所用的自动点票系统，运作亦出现问题，用作自动点票的光学标记阅读机，一再因为选票放置不当而“夹纸”，拖慢点票。一言蔽之，整个点票程序，几乎每个环节都出了问题。

筹备和推行选举是选管会的工作，公信力至关重要，选管会主席由法官出任，正是为了彰显选举公平公正原则，然而落到执行操作层面，选举运作顺畅与否，很大程度要看政制及内地事务局辖下的选举事务处。翻查纪录，选举事务处不止一次出现严重失误。2017年特首选举后，处方人员在亚博馆遗失两部手提电脑，内有全港数百万已登记选民的个人资料；两年后，传媒又揭发，2016年立法会选举后，新界西有票站遗失了选民登记册，一直未能寻回，处方既未报警跟进，亦没有公开，直至报道曝光，处方才承认确有此事并致歉。

说到投票点票“甩辘”，这次亦绝非第一次，例如1998年选委会选举首度大规模用电脑点票，选举事务处原先表示，只需四五个小时便能完成数万张选票的点票，未料因为票箱和电脑问题，多花了一倍时间，然而这次点票效率之低，比当年更糟，选举事务处搬出一堆技术原因解释，公众听了之后，反而更加不明白。

以电子派票及自动点票系统为例，当局引入这些系统，理应是为了方便投票、加快点票，可是实际执行起来，却变成制造更多行政程序，与原来目标背道而驰，这是典型的官僚异化现象，错不在引入新科技，而是处方没想清楚如何理顺整个程序，亦没有安排足够演练，错过及早发现潜在问题的机会，票站前线人员也不熟悉操作，及至投票结束报表核实，发现种种问题，不知如何处理，只好临急抱佛脚，埋头“研究”处方的指引，报表资料“是是但但”混蒙过关，变相将问题推给下一手。中央点票处人员发现情况，阵脚大乱，却又不敢偏离指引规定，唯有一见问题就叫停点票。

平情而论，这次选举只有不足5000名合资格选民，电子系统操作出事，大不了人手点票，相信也不会花这么长时间。选举前，政府高官声称，选举事务处拟备了“全面”、“周详”的计划和安排，包括安排约500名公务员，负责票站及点票中心的工作，然而从结果来看，选举事务处的安排，既不全面也不周密，事前有否充分考虑各种可能情景，拟定不同应变方案，最好交由公务员体系以外的人士独立调查检视，若只是行政部门“自我检讨”，容易流于找藉口自我开脱。

低级行政失误再三

官僚机器问题丛生

中央修改选举制度，特区官员表示有助落实良政善治，可是如果政府部门办事不力、做事马虎，良政善治根本无从谈起。最近特区政府一再闹出“低级行政失误”，先有长者领取电子消费券出混乱，后有“写错国名”风波，加上这次点票安排混乱，无不令人觉得公务员思虑不周、做事马虎。不少长者以纸本申领电子消费券，结果因为填表有误，无法顺利领取，被迫在消费券秘书处外大排长龙，社区组织指出，表格复杂、字体细小，加上法律式的遣词用语不便阅读，是导致长者填报出错的主因；选委会选举点票混乱，部分候选人在中央点票中心呆等，不知发生什么事，亦无工作人员在场解释，反映的同样是官僚僵化、并非以服务对象为先。政府必须正视整个官僚机器所出现的问题，改革公务员体系，真正做到以民为本。