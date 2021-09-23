美冷战思维惹反弹 外交计算一错再错

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国总统拜登在联合国大会上发表演说，暗示不会与中国寻求新冷战，然而他虽说不要冷战，但近日与英澳组建“AUKUS”新三国同盟，首项行动为澳洲筹建核潜艇部队，兵慑中国，就有推动冷战的军备竞赛意味。可是世界确不欢迎大国再搞冷战式的对立，三国同盟亦出师不利，惹起法国、欧盟、纽西兰和部分亚细安国家反弹，相反中国推动共同富裕，要强化与欧盟、亚细安友谊，才是避免冷战的实际行动。

拜登在联大的演说，没有点名提到中国，但强调美国将积极竞争，不寻求新冷战或壁垒分明的分裂世界。不过，他的积极竞争是指推动民主制度和法治、为盟友挺身而出、反对恃强凌弱的企图等，就有冲着中国而来的意味。因此他不是不遏制中国，只是没将其行动视为新冷战。

法怒火愈烧愈烈 欧盟亚细安不悦

美国与英澳秘密筹组新三国同盟，头炮是武装澳洲，建立核潜艇部队，剑指南海、威慑中国，这是否要将世界分为中美两大阵营的冷战动作，就路人皆见。然而新三国同盟不受国际欢迎，已惹起多国反弹，尤以法国怒火最盛。

法国勃然大怒，皆因澳洲潜艇合同，不只是一笔庞大生意，更是法国重返亚太的部署。法国在南太平洋拥有四个岛屿，近年积极加强与澳洲及印度的关系，以攫取亚太经贸及地缘政治利益，现在美国抢夺潜艇合同，又将法国拒于三国同盟之外，重挫法国在亚太地位。

更令法国总统马克龙难以接受的，是美英澳欺瞒法国大半年，令法国犹如傻子般被戏耍，在全球面前丢脸，危及他明年四月大选连任的机会，故必须向美英澳强硬抗议，给国民一个交代，并将国民不满情绪转往美英澳身上。法国召回驻美国及澳洲大使、取消法英防长会议，只是反击第一步，法国还将借欧盟惩罚美英澳。

欧盟领导人近日力撑法国，指责新三国同盟损害欧盟对美国的信任，另美欧原定月底成立、加强美欧科技合作以对抗中国的“美国与欧盟贸易科技委员会”，欧盟已押后筹备会议，或延误该委员会成立。欧盟对澳洲的惩罚姿态更明显，表明欧盟与澳洲的自贸谈判将受冲击，双方更不会在明年法国大选前签署贸易协议。

法国及欧盟的不满，还可能影响北约。美国早前在阿富汗撤军，事前没有与欧盟商议，撤退部署又极度失当，已令欧盟甚为不满，现在美国再度隐瞒欧盟，在亚太自组三国同盟，更令欧盟质疑拜登重建美欧伙伴关系的诚意，欧盟建军的呼声因而提高，削弱美欧在北约合作，更影响北约原拟强化制衡中国的行动。

美英澳同盟催化军备竞赛，亦引起部分亚细安国家疑虑。马来西亚首相办公室发表声明，担心会引致南海局势恶化；印尼就更直接取消澳洲总理莫里森月底访问印尼行程，以示不满。美英澳同盟将战云引向南海，一旦爆发战争，亚细安将首当其冲，就算未有战争，在战云阴霾下，亦将窒碍投资，危害亚细安经济。

搞军备竞赛遏华 威胁和平堪忧

此外，美英为澳洲筹建核潜艇部队，亦惹起纽西兰不满。纽西兰一直坚持无核化，表明禁止澳洲核潜艇驶入其水域。纽西兰是美加英澳纽五眼联盟成员，近年对五眼联盟针对中国的声明已不常参与，现在美英在澳洲大搞核武，更添纽西兰与五眼联盟的隔阂。

美国口说不要冷战，并认为当今世界很多问题都无法用武力解决，但实际却加力遏制中国，组建美英澳同盟搞军备竞赛，结果造成法国、欧盟、新西兰、部分亚细安国家的反弹，是美国继阿富汗撤军后，另一次外交算计的严重失误。

虽然法国、欧盟疑中情绪不会因此降低，但拜登联手欧盟、亚细安遏制中国的行动受挫，可为中国纾压。此外，与美国尚武、威胁亚太和平的行动相比，中国推动与欧盟、亚太共同富裕、维护和平，才是真正避免冷战的行动，此所以纽西兰亦愿帮助中国申请加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协定），撑中国的全球和平繁荣主张，而非美国式遏制别国的思维。