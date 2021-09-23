恒大违约风险上升 分析师对此怎么看？

来源：路透社

陷入困境的开发商中国恒大集团命运堪忧，相关疑虑震撼全球市场，投资者正期待中国政府进行干预，以避免全球经济出现多米诺骨牌效应。

以下是分析师的一些看法，探讨中国恒大这家资金紧张的公司及其一旦倒闭可能给金融系统带来的风险。所有评论均来自本周发布的研究报告。

摩根大通

毫无疑问，该公司因为财务杠杆操作过头而岌岌可危，但政府的政策，即对开发商规定的三条红线以及对银行的房地产贷款限制，让迅速恶化的局面雪上加霜。

这导致了整个行业的流动性紧张，不仅仅是恒大。近期一些实力较弱、有再融资需求的开发商已经出现困顿迹象，其债券现在的交易价格仅为面值的50-60%。事实上，我们估计，今年可能出现11起违约，总金额达到300亿美元(令该行业的违约率达到23%)。

摩根大通没有具体点名可能违约的企业。

巴克莱资本

最近几周，我们被反复询问，“这(即恒大可能违约)”是否是中国的雷曼时刻。

在我们看来，还差得远呢。是的，恒大是一家大型房地产公司。没错，(其困境)可能波及中国的房地产行业，对经济产生影响。的确，这是在中国经济增长已经开始令人失望的情况下发生的。

但真正的“雷曼时刻”是一场规模极其不同的危机。真要出现这样的情况，整个金融系统的大部分贷款机构都将受到冲击，房地产行业的信贷紧缩严重加剧，银行间市场上的借贷活动也将停滞。

瑞银

我们认为恒大很难偿还债务。从社会稳定的角度来看，项目交付将是最重要的，因此购房者和供应商是最重要的利益相关者。

一种可能的情况是“将项目公司从集团中分离出来，以确保资产价值得以实现，现金流只用于项目建设。”

我们预计将需要进行债务重组，并进行减值。

法国巴黎银行

我们估计在恒大3000亿美元的未偿还债务中，只有不到500亿美元来自银行贷款...表明中国银行业将有足够的缓冲来吸收潜在的坏账。

然而在过去一周，投资者越来越担心供应链(大宗商品)、社会稳定(建筑工人、购房者)和信贷压力(降低中国高收益债券的风险)的蔓延风险，因为中央政府对恒大的情况一直相对保持沉默。

花旗

恒大违约及其对中国银行业的影响构成“中国金融体系的潜在系统性风险”，因为截至2020年底，银行系统约41%的资产直接或间接与房地产行业有关。

我们不认为恒大危机是中国的雷曼时刻，因为政策制定者可能会防止系统性风险，为解决债务问题争取时间，并推动整个信贷环境的边际宽松。

ING集团

重组恒大不会是一个简单的任务，因为恒大不是一个简单的企业。

重组的复杂性涉及恒大子公司的一家银行、一家制药公司以及恒大投资的一家高速公路公司--这些都在中国东部的山东省。

中国当局将需要研究这家银行与其他金融机构的关系，以避免在山东和小型银行中出现流动性紧缩。

标普全球评级

恒大的情况可能会广泛动摇投资者对中国房地产行业的信心，对于更广泛的投机级债券市场来说，可能会导致非相关企业的融资渠道减少。

恒大的困境也对中国房地产市场构成压力。这可能会对其他开发商、供应商和承包商，以及向他们提供贷款的银行和金融机构产生深远的负面影响。

凯投宏观

接下来的状况取决于政策制定者选择如何处理这种情况。恒大和其他开发商之所以陷入挣扎，很大程度上是收紧限制的结果，因为当局试图遏制房地产行业过去的一些过度行为。

这意味着股票和债券持有人虽有可能面临进一步的痛苦，但当局将确保与恒大及其他陷入困境的开发商有关的家庭得到保护，限制更广泛的经济损失。