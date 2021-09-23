来源：中时电子报

作者：陈国祥

国民党主席选举即将投票，张亚中教授声势不错，有些党员为之振奋，有些党员深感忧虑，几位地方首长表态挺朱，“弃江保朱”在众多党员间自动运作。张亚中何以能卷起千堆雪？如果他真的当选，国民党会分裂吗？往后地方首长、总统与立法委员选举会崩盘吗？

一个政治边缘人向主流区挺进，竟能卷起巨浪，反映张教授确能见人所未见、言人所畏言，但也反映国民党的党员结构与全社会差距大，党内民意与全体民意有鸿沟。张亚中确实激起浪花，是在小池子中；这个池子近年在缩小当中，而且正在边缘化。

张亚中在国民党权力生态以及在社会人群与民意结构中算是边缘人。他是老蓝男，在台湾日益孤寡；在身份认同上，他主张自己是台湾人，更强调也是中国人，怀抱强烈中华民族意识，在台湾日益居于少数，被归类为边缘人恰如其分；在两岸关系的意向上，明白反对“分离主义”，主张成立两岸共同体推动两岸融合，在台湾堪称凤毛麟角。这样一位全方位边缘性的学者，竞选所提政见具有浓浓的返祖性，信仰孙文，召唤党魂，认定蒋经国之后没有国民党执政之实，要清算李登辉遗毒，要恢复教科书的中华民族情怀，深入他骨髓的是怀旧意识，痛切于今不如昔，妄想将时代前行的方向扭回从前。

由于漠视现实，脱离民意，他竞选党主席的政见充满梦幻性。依据他怀旧性思维，国民党确实丧失党魂，但一个易地生根的政党，面对本土意识越来越强的选民结构，要与以台湾主体性为核心诉求的草根政党竞争；面对安全上联美以自保、情感上反中（或反共）求自主的主流民意趋向，特别是青年族群对传统国民党的一切极度疏离与厌恶，国民党与时俱进调整尚不可得，如何能以丧失党魂问责？如果全依张教授所思恢复党魂，难道不会与现实社会格格不入而陷入失魂落魄的悲情中吗？

张亚中竞选党主席的核心主张是与对岸签订“和平备忘录”，有人责之为“红统”，其实恰恰相反，由于完全站在台湾立场思考，戴上一个中国与中华民族的帽子，就要中共全面让渡，中华民国治权完整不动，放弃武力统一与威胁，台湾平等参与国际组织，全然是梦幻念头。现实上，台湾与中国大陆之间在主权主张及治权关系上存有尖锐矛盾，难以折冲调和，另外还有美国因素横梗其中。台湾的绝对实力远不及中国大陆，有何能力在没有美国介入下向北京争取到有利于台湾的协议？何况北京已经表明，要台湾方面提出“两制台湾方案”，可见中共只有一国两制的统一模式，没有“一个中国，两种宪政秩序”的协商空间。在台湾多数民众的想法中，除非投降或是乞求，否则台湾求不到有和平保障的不统一协议。正如精研两岸关系的美国前在台协会理事主席卜睿哲在《艰难的抉择》一书中的论断：“在台湾几乎没人支持。”更困难的是中共根本不会接受，即使国共谈出方案，也不可能太迁就台湾立场，因此势必遭台湾主流民意强烈反对，如果硬要推动，只会加速国民党的败亡。

张亚中的主要政见远远落在台湾现实发展之后，跟主流民意相差十万八千里，而且潜伏者伤害国民党、损害台湾主体性利益的重大风险。一个志在学以致用的出色书生，在现实政治上可能低能无用，希望张教授超越于此。