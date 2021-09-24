大者不恒大：房地产与科技业伤元气

来源：路透社

一些分析师表示，为了消除楼市降温措施、监管重拳以及恒大事件带来的阴霾，中国在未来数月可能以提升银行放贷能力等措施为经济提供更多政策支持。

“中国的房地产行业和整体经济将明显放缓，信贷风险将进一步上升，越来越需要政府加强政策扶持力度，”野村分析师本周写道。对中国第二大房地产开发商恒大集团恐发生违约的担忧，引发全球市场震荡。

经济学家们淡化了恒大事件将引发“雷曼时刻”那样的全球蔓延风险的看法，但它无疑使北京的决策者们面对更加复杂的形势。

决策层一直在努力遏制借贷泛滥，防止房地产业出现资产泡沫。房地产占中国经济的四分之一，是混凝土和钢铁等原料需求的主要驱动力。

当局一再重申“房住不炒”，并对开发商的负债率和贷款渠道设限，同时实施房屋限购。

同时，在习近平“共同富裕”的口号下，监管当局对多个行业进行整顿，包括喊停多数校外培训、以及限制未成年人玩网络游戏。这些行动增加了企业的不确定性，搅动股票市场。

许多分析师预计，继7月降准后，今年稍晚将再有一次降准，尽管官员本月早些时候的评论为很快放松政策的预期泼下冷水。

凯投宏观(Capital Economics)周三在报告中写道：“鉴于经济失去动能且围绕房地产行业的担忧不断增加，我们认为中国人民银行可能最快下个月下调政策利率。”

其他分析师认为有可能降息，但在今年年底前不太可能。

中国央行周三公布的9月LPR(贷款市场报价利率)报价显示，一年期利率为3.85%，五年期以上品种利率4.65%，为连续第17个月持平。

中国经济在2020年受疫情打击大幅下滑后已经重新焕发生机，但受到监管措施、供应瓶颈和本土爆发疫情后部分地区采取限制措施的影响，经济活动最近出现回落。

美银证券周二将中国今年经济增长预测从8.3%下调至8.0%，对2022年的预测从6.2%下调至5.3%。

房价涨势放缓，新屋开工下降，贷款增长疲软

中国8月有20多个城市加大了对房地产行业的抑制力度，当月房价环比涨幅为今年来最低。1-8月的房屋新开工面积同比下降3.2%。

麦格理集团经济学家胡伟俊在一份报告中说，房地产下行周期可能导致明年的增长压力加大，届时政策重点可能从调控转向支持，以捍卫5%的增长底线。

他补充说，投资者应会关注12月召开的中国中央政治局会议，从中寻找明年工作重点的信号。

科技和教育领域的一波新规打击了相关业务，估值蒸发数千亿美元。

ING银行大中华经济师彭蔼娆在一份报告中表示，8月贷款增长疲软可能部分是由于监管措施的打击。

她指出，一些企业由于重新考虑投资，或者发现银行不愿意在不确定的情况下承担风险，所以没有进行贷款。

彭蔼娆表示，8月服务业活动数据表现非常糟糕，也与对教育和科技领域的整顿措施有一定关系。

中国8月非制造业商务活动指数“闪跌”至50下方，环比大幅下降5.8个点至47.5，创2020年2月以来最低。