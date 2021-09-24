习拜联大发言 中美两套模式较劲

来源：香港01

联合国大会于本周二至三（9月21及22日）举行，中国及美国领导人的发言成为焦点。美国总统拜登没有点名中国作针对式批评，重点放于宣扬美国那一套民主自由的价值观仍然能领导世界解决包括新冠疫情及气候变化等共同问题。他又称美国不寻求一个分裂的世界及追求冷战，不会将军事手段视为解决问题的首要方法。

另一边，国家主席习近平的讲话则显得更有针对性，处处似在回应美国。例如他指民主不是哪个国家的专利，各国在实现现代化应有多样道路，当中“外部军事干涉和所谓的民主改造贻害无穷”一句更明显是针对美国在阿富汗撤军一事。另外，他又强调世界上只有以联合国和国际法为基础的秩序，也是明显针对美国提出的所谓基于规则的秩序。

国力转变与态度逆改

拜登没有针对中国，而是将重点放在美国将如何继续维持其领导地位。在核心的意义形态上，拜登坚持美国的那套“民主自由”仍然管用，称“世界的威权主义者可能试图宣告民主时代的终结，但它们错了”。不论如何称呼，美国和中国的确分别代表了截然不同的政体模式，孰优孰劣现在还未到总结的时候，但中美角力一段时间，美国明显遭到不少打击。

例如经历过美国的黑人运动、新冠疫情、阿富汗撤军等问题，各国都对于美国大失所望，美国无法再以实力与表现去说服世界，它的一套价值观可以有效帮助世界解决问题。国家实力的转变，带来了中美态度的逆转。自今年拜登上任以来，美国已经无法像特朗普时代一般站在高姿态与中国交往。今年3月两国外交人员在阿拉斯加会面时，美国称要“从实力地位出发与中国交往”，就遭到中方代表杨洁篪毫不客气地回应“中国不吃这一套”。

正视竞争不能只有空话

虽然拜登的发言冠冕堂皇，但难以说服世界美国仍然有能力领导世界。例如在新冠疫情上，美国的应对便突显了其政治社会的弊端，更遑论要如何带领世界走出疫情。反观习近平提到中国一直提倡疫苗为全球公共产品，今年内为世界提供20亿剂疫苗，并再向发展中国家无偿提供1亿剂，具体地反映了中国的负担。对比起来，美国的领导力只能停留在说话当中。

又例如，拜登指美国不搞冷战，不想发起战争为首要手段。然而，又正正是美国提出联合盟友对应中国挑战，动辄以经济和军事手段要胁，引致当下尤如冷战局面。甚至最近所组成的美英澳同盟（AUKUS）中，美国更违反“核不扩散”的精神向澳洲提供核潜技术，都更令人觉得拜登只会讲空话。美国正视了中国这个竞争对手，希望证明民主自由较中国模式更为优胜，但若要真的做到，并不能只有口中所讲漂亮的话。