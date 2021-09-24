张亚中两岸论述的缺陷

来源：中时电子报

作者：沈佑龙

随着张亚中异军突起，本周六将举行的国民党主席选举俨然成党发展路线重要抉择。几场辩论与政见发表会，张亚中凭巧口簧舌与辛辣言论炒热声量；党组织发动“换柱2.0”移送张亚中至考纪会“遭撤销”，却反效果地把原本陪榜者送进赢者圈，让张亚中当选机率倍增，但其自豪的核心论述鲜少被认真拷问，不是没有聚焦，就是被张亚中借攻击转移焦点，直到日昨赵少康专访，吾人得以窥知端倪，张亚中两岸论述的缺陷也暴露无遗。

第一，张亚中难以说明两岸和平备忘录的急迫性。张亚中说两岸只有两条路线，一则民进党的“斗”，一则国民党的“拖”；然后张认为用“斗”对民进党有利，用“拖”却对国民党不利，欲说服莫“温水煮青蛙”，应谈和终结两岸敌对。论民进党部分言之有理，但其他却不尽然。首先，国民党的维持现状并非消极拖字诀，张亚中明显忽视现下在野时期与马政府时期的两岸官民交流成果；现状的动态积极维稳，非张亚中所谓消极“煮蛙”。其次，两岸敌对状态70余年，究其关係错综複杂、牵连者众、人民往来绝非单薄的“敌对”足以形容之，经验上亦难以一家之言、两岸代表的一纸协议终止所谓“敌对”。70馀年来在有机发展的进步与倒退中，两岸发现彼此同异，对于将来何去何从绝对有助益。

第二，张亚中受访时失守两岸和平备忘录必要性。张亚中用“男女结婚难道要永远不离婚才结？”陈述签署得以“暂时取得和平”。姑不论台湾人见证香港“一国两制”的现状，犹如已知对方“渣男/女”根本难以信任，因此取得所谓“暂时和平”究竟有何生活经验的意义？导弹、驻军撤除能重佈，既知毁约可能必须维持军备，故其论述内在逻辑注定自毁，吞噬张亚中欲求和平痴心。更重要地，过去两岸“敌对”状态犹能在搁置争议下展开稳健累积互信的交流，即使只是所谓事务性交流，也比声称在弥漫反/疑中情绪几年下，迳自签订恐被毁弃的和平备忘录更有建设性与可行性。

第三，张亚中非“中华民国派”，易沦为红统作嫁。中华民国派坚持“一中各表”；“一中”源自中华民国宪法，“各表”是两岸经验世界保存中华民国对等尊严的实践保证。张亚中过去发表“一中同表”即抨击“一中各表”“温水煮青蛙”（煮好多年），代表其反对“各表”理念。就中共而言，维持现状推迟解决台湾问题，是养虎为患；但就中华民国派而言，维持现状并非如张亚中这般欲除之后快的问题，而是确保“各表”下生存根本的利益，远大于“一中”（终极）统一的利益。

张亚中虽辩称非支持中共统一台湾的“红统”，但急于摊牌改变现状的立场，显易为红统所用。

（作者为前国会助理、自由撰稿人）