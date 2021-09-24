美英澳“新三国同盟”的新讯号

来源：中时电子报

作者：张登及

美国以逐步撤出中东、加码印太为全球大战略，自欧巴马总统实施迄今已12年。当中经过川普“退群”与国会山之乱，到拜登重新加入《巴黎气候协定》、透过G7收拢西方盟友，如果暂时没有新的恐攻，至阿富汗踉跄撤军或许勉强算是走完全程。伴随这整个过程的，也是从欧巴马时代就开始的美国社会的深刻对立。川普拥护者不承认败选，以及部分州政府与民众抗拒口罩与疫苗，是分化严重的写照。

在这大背景下，美国的主客观条件都很难继续支撑自由国际秩序运转。喀布尔撤退虽不至重演1975年“西贡时刻”，但与1956年第二次以阿战争之后，英国漫长的“苏伊士撤退”（大英帝国在苏伊士运河以东不复保有执行大型独立军事行动的力量）若合符节。美国企图透过“政权改变”与自由化伊斯兰世界掌握中东的构想必须放弃。喀布尔潦草句点之后早已准备好有主角、新剧本，可以振作人心的方案，就是“与中国激烈竞争”。

美国新大国对抗战略的中国对手虽然不像满手核弹的苏联，但美国政界和战略界的共同想像是中国已成为美国的“生存威胁”。为了应对这样的威胁，“大西方”与北约已经老迈，团结G7、“五眼”、美日印澳“四方机制”也不够，于是被称为“共同记忆、共同价值、地表最强”的美英澳新三国同盟横空出世。没有国会批准的盟约，似乎空口无凭，新同盟于是向全世界秀了乾货：美国协助澳洲新建核潜舰以取代法国先前提供的12艘柴电潜舰，大幅拓展澳军未来远洋的打击力。

美英澳合作抗中并非新鲜事。人们应该关心的，是这个比“四方机制”更像为美中战争准备的“准军事同盟”，对“自由开放、规则为基础”的自由国际秩序的意义。

首先，美国作为现状秩序的霸主，维护优势的显性（北约、四方机制、美日与美韩同盟等）与隐性工具（石油、美元、五眼、环球金融电信协会）应该足够。为何甘冒疏离欧陆、东协与日韩印的风险，叠床架屋建造新轴心？只有旧制度与能力不足，才会想到“打虎亲兄弟、上阵父子兵”，把力量集中在自己人手裡。而且新轴心不是依照“能力合格”与“理念相近”，且还有不可说的“更相近”的东西。否则人口稀少、军备落后的澳洲，除了地理上可以作为美军抗中最大的后勤转运点与亲切的前敌指挥所外，何以堪当一线主力？难道英国脱欧后，只能把所有海军都送来“苏伊士以东”，才能维持帝国在全球的光荣？其实透过三国同盟，美国坦白告诉全世界，“自由之家”里也有层级同心圆。

其次，要合理化在“自由开放、规则为基础”的世界搞攻守同盟，威胁要够大才能说服本国与盟国社会。但著名美国战略学者史文（Michael Swine）4月曾撰文指出，要达到近乎以核生化等方式攻击本土、杀人灭口才算构成“生存威胁”，华府滥用概念实属夸大。近日美国空军部长呼吁建设“令中国恐惧的空军”，但缘由为何？答案是美军现在无法自由飞行于中国沿岸“1000英里内”。他推销轰炸机B-21可以取得增进美军安全，以恢复“全球到达、全球摧毁”目标。但此说若信实，美国早在阿富汗就能实行“全域摧毁”，又何需退却？

最后，新三国同盟背弃贸易规则与价值数百亿的契约，引起政治自由主义起源地法国严重抗议。美英大约认为惜惜拍拍，过气的巴黎对“背后插刀”也无可如何，最好还是一起派舰对抗中国，比较有存在感。如果华府与伦敦如此想，人们怕是要认为拜登外交与川普大同小异。结果除了加速伊朗参加上合组织，拜习会遥遥无期，大概就是使国际秩序更内缩，成为只讲实力，不讲规则的丛林了。（作者为台湾大学政治学系教授）