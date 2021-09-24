若未进CPTPP 台湾受伤比大陆重

来源：联合报

作者：李同龢

中国9月16日正式向新西兰提出申请，加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）申请书函；当时台湾媒体对此反应平淡，可是22日台湾也正式行文申请加入， CPTPP马上变成热门话题。

台湾贸易依存度很高，出口是经济成长的重要来源，所以能否有更多的自由贸易协定，对未来经济成长会有很大的影响，很不幸的是台湾目前自由贸易协定的覆盖率，在全世界是末段班，只有百分之十三左右，韩国则是有百分之七十，日本近几年也超过百分之五十，台湾的低覆盖率，基本上都是因为对岸的政治因素干扰所导致。

其实现在最大的自由贸易经济区块是区域全面经济伙伴协定（RCEP），它占了全球贸易量的百分之卅三，CPTPP与其比较则小了很多，只占全球贸易量的百分之十三，由于RCEP在谈时，中国已经是会员国，所以台湾只能乾瞪眼，所以就鼓励台商新南向，如此就可以利用RCEP来避免高关税及相关的法令规范。

中国和台湾几乎同时申请加入CPTPP，对其十一个会员国来说是个难题，中国也是RCEP会员国，RCEP会员国中有七个国家也是目前CPTPP的会员国，中国又是全球第二大经济体，不久将来会成为第一大经济体，中国对现有个别CPTPP会员国来说，都是很重要的贸易伙伴，要拒绝中国加入不容易。

可是中国的崛起，在军事及国际政治上对很多CPTPP会员国而言，又是潜在的威胁，且中国在人权、智慧财产权及政府大量补贴造成的不公平竞争，也使得CPTPP会员国有所忌惮。

另外中国较低的经济自由度，也会对其申请造成减分效果。

而台湾的强项则在于是个自由民主经济体，可是要成为CPTPP成员，需要全体会员一致通过才可以，只要一个会员国不同意或阻挠，台湾就无法加入。

而中国已公开表态不愿意台湾以ＷTO模式加入CPTPP，所以大家估计台湾大概只有一成的机率能达阵。

弔诡的是，很多人认为中国不透明的经济政策及政府补贴企业太多，可能会成为会被拒绝加入的理由。

可是大陆对加入CPTPP的期许，却是希望藉由此高品质的自由贸易协定，来促使大陆经济及企业的改革。

CPTPP对台湾而言，是很重要的，对中国而言当然也重要．中国已是RCEP会员国，有七个国家同时是两个自贸协定会员国，如果中国及台湾同时被拒绝的话，台湾的损失相较中国会更多。