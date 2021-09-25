蔡政府一遇高端疫苗 就犯低端错误

来源：台湾联合报社论

蔡英文政府疫苗采购与接种跳跃争议不断，许多错误都源自对本土疫苗高端的偏袒和放水，不惜违背科学良心，甚至不顾国民健康。这些争议，最近更因美国将实施入境旅客接种管制，以及台湾强推高端与各种疫苗的“混打”，越演越烈。蔡政府用整个党、整个内阁之力护航一支疫苗，到了令人匪夷所思的地步；但这些力气在撞到美国入境管制的铜墙后，恐将难逃粉碎的命运。

各国的疫苗政策，最终目标皆不外三点：一是确保国民健康获得保护，二是有效防止疫情扩散，三是及早摆脱疫情重拾正常生活。但台湾的疫苗政策因过度向高端倾斜，一则未能取得足够的国际疫苗，二则高端的有效性难以验证，三又无法获得国际社会和世卫组织认可，以致破漏重重。接种高端的台湾民众，未来若无法入境美国或前往其他采取疫苗护照认证国家，他们的一片爱国热情却换得国际惩罚，这是谁的错？

高端因缺乏国际认证而有通行困难，其实是蔡政府早该想到的问题，却因政治私心作祟刻意忽略不提。不仅如此，最近指挥中心发动一波“混打”研究，要用高端来混打莫德纳、BNT及AZ等疫苗，等于是用效力堪虞的高端来稀释或弱化其他国际认证疫苗，除可能造成不明风险，更可能造成民众接种的有效性受到破坏。试想，如果是第一剂接种莫德纳或BNT的民众，第二剂打了高端，未来在疫苗护照认定上也将出现争议，届时卫福部长陈时中能负责吗？

陈时中对于疫苗政策的信口开河，已到了每日一变的地步。稍早，因莫德纳到货不足，医界建议“BNT混打莫德纳”，却遭陈时中悍拒，理由是“没有科学检证”、“不必打这么混”。未料，次日陈时中却宣布，正在研究“高端混打莫德纳”。陈时中不许三款国际疫苗混打，理由都是“缺乏科学根据”；但对高端混打进口疫苗，却称“相关试验不见得要国外做才能做，不然台湾永远无法走在最前面”。很显然，卫福部想用乏人问津的高端当成第二剂混打助销，已至不择手段的地步。

高端最近的另一争议，是网红自费检测高端疫苗抗体事件；由于验出的抗体数值极低，引发有效性不足的议论。陈时中称，每个人打疫苗后的抗体反应都不同；附和的专家则说，打完第一剂疫苗验抗体“没意义”。接着，指挥中心官员突然矛头一歪，指向“并未开放民众自费检验抗体”，定调验抗体之举为“非法”，台北市卫生局甚至扬言开罚。

问题在，高端当初获得紧急授权的唯一依据，就是中和抗体浓度；而今民众检验得知高端疫苗抗体浓度低下，无异是拆穿了政府的遮羞布，这是卫福部最不想让民众知道的真相。事实上，检验抗体并非什么高超的医学技术；何况，民众想了解自己身体是否产生免疫保护，政府难道也要严罚围堵吗？在被外界嘲讽“州官又放火”后，政府只好宣布开放民众自费检验抗体，不会开罚。

疫苗混打、抗体检测、及国际疫苗护照认证三事，正好是对政府国产疫苗政策的三个不同检测，第一点测出了政府对外疫苗采购数量的不足，第二点测出了政府培植本土疫苗产业之盲目，第三点测出政府对内的自满自夸，其实走不出台湾岛。这三点，政府的作为不仅违反科学，违反理性，也违反透明原则，无助台湾在国际立足。

蔡政府疫苗政策犯下许多低端错误，都因为护航高端而致。但民众生命财产损失的责任，蔡政府扛得起吗？