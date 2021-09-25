“双十节”的宽与紧是香港要上的一课

香港保安局局长邓炳强在接受报章访问时提及，若市民在下月10日庆祝“双十节”，要问清楚自己是否有将台湾分裂出国家的意图，并反问“为何要庆祝这个日子”。随后，多个民间组织表示将不会举办“双十节”公开活动。

“双十节”诚然不应被用作宣扬台独，而这次争议也让人反思香港政治空间近两年的丕变，以及未来何去何从。

纪念辛亥革命和中华民国成立的“双十节”，回归前在港亲台组织一向重视及庆祝。而1997年随着香港回归，首任特首董建华和其特别顾问叶国华便曾要处理“双十节”庆祝活动的问题，个中不无政治智慧。

“港事港办”的政治智慧

董建华当年曾被问及“回归后是否可庆祝双十节”等问题，并强调会在“一国两制”下以法律处理事情，亦表达深信台湾在港机构可以有合适的安排。叶国华曾忆述，中联办曾通知港府“双十”那天别通街挂满青天白日满地红旗，他则说服了台湾在港代表旗帜挂在室内而不在街上。叶国华本人更曾出席“双十节”晚宴，会场除了挂满青天白日满地红旗，还演奏三民主义歌。

双方避免尴尬与无谓的冲突，叶国华事后认为这都是因为双方为此达成了默契。又因为当时特区政府与中央官员的互信程度高，以至港府拥有叶国华口中“港事港办”的空间，用香港的方式来处理政治敏感的事情。

放下对抗 拿捏松紧

毋庸讳言，反修例运动全然破坏了内地与香港的政治互信，近两年香港的政治空间更大幅收窄。正如全国港澳研究会副会长刘兆佳指出，庆祝“双十节”既可以庆祝辛亥革命推翻帝制，或是亲台组织缅怀中华民国的管治，但亦可以被借作政治表态。既然“双十节”可能被用作宣扬台独，当下又缺乏政治互信的基础，政府官员把一切话说得清楚，从严提醒相关人士，自然不叫人意外。

一方面，社会必须反思过去两年一些人与中央事事对抗的态度，到底在保存抑或损害香港的政治空间？若然分离主义仍然未息，以致原本容许庆祝“双十节”的政治空间也失去，对香港有害无利。唯有与分离主张割席，不挑战政治红线，让“双十节”这一类事情回归其本质，政治互信才有望重建。另一方面，“一国两制”本来就需要香港官员睿智地处理本身极为复杂多变的事情，运用两制的空间拿捏尺度。较大的政治宽容度是香港的特色，而香港要保持这种特色，只能灵活多变，没有一本天书读到老的处事办法。

再细小的事情，一旦变成了矛盾和对抗，被利用作挑战政治红线的工具，那么香港的政治空间必然是最大输家。相反，参考昔日的灵活及弹性，各方重新建立政治互信，缓和政治气氛，“一国两制”才能更充分地发挥特色，在严守“一国”原则下展现“两制”的精彩。