台媒：现在比1996年导弹危机更凶险

来源：台湾《旺报》社评

台湾行政院会日前通过“海空战力提升计划采购特别条例”草案，准备编列2400亿元（新台币，下同）特别预算，采购海军高效能舰艇、岸置反舰导弹系统等八大项目。近年来美国对台军售一路开绿灯，台军许多期盼已久的新武器、新系统一一同意出售，对台军战力增强固然有益，但“国家”预算支出不能只求“爽”，而要确定成本效益是否划算，更要考虑是否符合“国家”长期利益。

“不搅和”是最上策

台国防部表示，台海冲突风险升高，必须备战才能止战，英国《经济学人》5月以台海为“地球上最危险的地方”做封面故事，凸显台海冲突风险逐渐升高，立委询问战争爆发台军可以撑多久，国防部长邱国正回答：“敌要来就奉陪，要多久就多久”，战争似乎迫在眉睫。

在两岸关系还不错的时候，民间、官方交流热络，台湾农产品销往大陆，陆客、陆生一波波来台观光、就读，许多人将“两岸红利”赚得盆满钵满，看似两岸即将走向和平互存、互赖互信的新境界，当时虽未签和平协议，但“两岸军事互信机制”成为民间、军中学者专家研究的重点，目的就是要增进了解互信，以减少军事冲突的发生，共同发展经济，“发展才是硬道理”，只有两岸同胞富裕了，才有进一步的未来。

不过短短几年，原本祥和的台湾海峡却成为“地球上最危险的地方”，令人浩叹不已。大陆70年代走上改革开放之路，提供低廉的土地、充沛的劳动力及种种政策优惠，吸引全球资金投入赚大钱，西方大国则希望透过市场经济带动自由化风潮，渐渐改变中共的政治体制，结果大陆经济崛起，成为世界第二大经济体，人民生活水准提高，但中共体制却丝毫未变，反而权力更集中，拥有充沛的资金发展军备、核武及外太空。

美国发现大陆已成为潜在对手，甚至有超越的趋势，因而对大陆实施打击、制裁，进行贸易战，打得两败俱伤。在这场美陆大战中，台湾“不搅和”是最上策，甚至可以穿梭美陆之间当“和事佬”，也是不错的选项，但是以“仇中”获取政治利益的民进党执政后，却选择站队美国，担任反中急先锋，自此两岸官方完全断绝往来，民间交流也减少，在特定媒体的推波助澜下，社会上弥漫著“仇中”的氛围，许多倡导两岸和平的人士动不动就被扣上“红统”的帽子，官方停止运作、百姓噤声、大陆军机天天绕台、农产品销往大陆被百般刁难，两岸关系一去不復返。

因误解而误判陷危机

美中虽然持续对抗，但是人家毕竟是邦交国，也是联合国五常之一，“斗而不破”是最高指导原则。就算特朗普在选举连任时的激烈语言，造成大陆严重的不满，为了避免与大陆的对抗擦枪走火，华府的有识之士也会请美军参谋长联席会议主席米利上将，亲自打电话给解放军参谋长李作成保证“美军没有向中国开战的意图”、“若美国真要动武会先通知对方”，透过军人老友间共同的语言，化解一场不必要的危机。1996年台海导弹危机时，李登辉骂中共是“土匪”，中共也发射导弹威吓，但仍透过两岸密使在高层间互相传话，让台湾不致因误解而误判，才能沉稳以对，避免战争发生。

让人民过好日子才是政治家应追求的目标，希望民进党政府悬崖勒马，更希望反对党能认真审查，以能够产生吓阻功能、建军备战真正有需要的为原则，军售预算该删减就删减，以珍惜纳税人血汗钱。建军的目的是要维护台海和平，而不是叫嚣今天打那、明天打那。两岸关系从来就不是军事问题，一向都是政治问题，政治问题要用政治解决，但是今日两岸所有沟通管道几乎都断了，现状比台海导弹危机时更凶险，如果真的擦枪走火，我们有米利上将或曾永贤、苏志诚这类人能够与对岸沟通吗？