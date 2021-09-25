台版CPTPP烟火秀

在中国大陆正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进步协定》(CPTPP)的一个星期之后，蔡英文政府宣布台湾以“台澎金马个别关税领域”（TPKM）之名向新西兰递件申请加入CPTPP，一时间在两岸舆论掀起波澜：大陆指责台湾“捣乱”，台湾则对日本及国际友台力量乐见台湾加入CPTPP而沾沾自喜，CPTPP似乎将成为两岸新一轮的角力场。

不必否认，政治因素固然是左右整个两岸CPTPP之争的关键，但只要回归以下三个常识，就可以清楚看到，各国经贸考量才是决定两岸CPTPP之争根本。换言之，CPTPP只会有“中国问题”，即是否同意中国大陆加入，而不会有所谓“台湾问题”。台湾加入CPTPP的议题恐怕就像一场闪过即逝的烟火表演。

第一个常识：CPTPP和TPP的最大区别就在于该组织已经不再具有“经济抗中”的战略意涵，蔡政府试图利用美国印太战略“联台制中”的杠杆，以推动台湾加入CPTPP，最终恐怕是徒劳一场。绿营的宣传总在高估台湾加入CPTPP的可能性，其中一个重要理由就是，台湾自由民主体制与CPTPP的标准 “天然契合”，再加上CPTPP主导方日本政府已表示乐见台湾加入。然而，处于内阁看守期的日方表态更多是礼节性的客套话，未来若呼声较高的“友陆派”河野太郎当选首相，较大可能优先讨论中国大陆的申请案，而不是台湾。

第二个常识：CPTPP虽是多边国际经贸架构，但在共识决的制度下，能否加入仍要透过与成员国逐个进行双边谈判才能决定，只剩下两年多任期的蔡政府很难应付，唯有北京才拥有全面铺开战线的实力。最好的参照就是去年底签署的《区域全面经济伙伴协定》（RCEP），CPTPP成员国中只有智利、秘鲁、加拿大、墨西哥非RCEP成员，连门槛较低的RCEP台湾都不得其门而入，其中固然存在本身是RCEP成员的大陆不容许台湾在不承认一中前提下参与的政治因素，但平心而论，台湾真的有搞定大陆以外所有成员国的能力吗？

第三个常识：台湾参与国际经贸体系的既有“WTO模式”，具有不可复制的时空背景，蔡政府如果继续回避两岸关系性质、不与对岸进行有效沟通，加入CPTPP的钥匙永远都“看得见、拿不到”。

此次蔡政府以“台澎金马个别关税领域”申请加入CPTPP，已经展现“维持现状”的意图，但陆方依旧毫不领情，除了大陆外交部发声反对外，国台办亦将此举解读为“谋独”动作。原因何在？2001年两岸以“先陆后台”次序加入WTO时，正值扁政府执政，两岸未恢复协商，但一来当时大陆更急迫加入WTO，故搁置了政治争议，二来台湾在WTO的官方简称是“中华台北”，仍具有一中政治意涵。

2008年后台湾以“中华台北”名义参与拓展国际空间，都是两岸沟通协商后的结果，无论是RCEP还是CPTPP，本应是两岸重启对话的契机。然而，蔡政府申请加入CPTPP虽使用“台澎金马个别关税领域”，但对外都以“台湾”作为简称，而非循WTO模式下的“中华台北”，这无疑自己塞住了与大陆沟通之路，也让台湾与CPTPP的距离愈来愈远。

可预见的是，在疫后各国对中国大陆经贸依赖度加深的趋势下，台湾加入CPTPP的难度将可能更高。

（作者苏泳霖，台湾智库研究员）