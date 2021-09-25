内战后再出发 学者：党内整合是国民党新主席首要挑战

国民党主席选举结果今天揭晓，但因这场选举主要候选人间互相驳火，学者认为，党内整合是新任主席一上任就将面临的首要考验。此外，明年2022选战布局，以及与民进党抗衡的作战能力，学者也提醒都要提早布局。

台湾中山大学政治系教授廖达琪表示，国民党新主席首要挑战就是“党内整合”的难题，这次选举期间，候选人朱立伦、张亚中与江啟臣彼此内战的炮火凶猛，内耗党的元气，也让不同支持团体间彼此种下心结，党内已存有裂痕必须整合。

廖达琪说，国民党接下来还有10月罢免台湾基进立委陈柏惟、年底的反莱猪等公投，以及明年的2022地方九合一选举等政治任务，场场硬战，整合的国民党都不一定能赢，更何况是现在各据山头、互相掣肘的党内氛围，要赢谈何容易。

“攘外必须先安内”，廖达琪认为，若国民党选后无法有效整合，不仅整体士气无法回稳，党也难保会陷入分裂危机，之后怎么扮演称职在野党与民进党抗衡？如何与对岸博弈？

台大政治系教授王业立则表示，国民党新主席可预期的将面临四个挑战，首先当然是党内整合的问题，经过这次主席选举各候选人间的互相攻击，党内弥漫分裂氛围，选后要如何团结整军，是马上要面对的课题。

此外，王业立认为，包含党两岸路线、政策定位，新任主席也应有魄力处理，应想办法让目前的倾统形象，与党内寻求稳定的力量间取得折衷，带党从目前所处的政治光谱位置往中间走，解决在台湾开拓票源局限问题。

王业立还提到，明年地方九合一选战的提名布局，也考验新任主席带党作战的能力；过去国民党扮演在野党不够称职，包含立院党团在议事攻防与抗争表现上，诉求不够精致，甚至常把“好菜炒坏”等问题，新主席也应想办法解决。

王业立说，国民党必须正视，当前民众存在有不满民进党政府执政声音，但在野第一大党的国民党却无法承接掉落的支持度问题，厘清其中有什么症结未被注意；国民党也只有称职扮演在野党，才能让人民重新相信，并托付重返执政机会。