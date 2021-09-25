茅台又换董事长 丁雄军会写什么样的“新文章”？

来源：华夏时报

9月24日，贵州茅台收于1694元（人民币，下同），涨幅3.61%。这一天，“A股之王”刚刚迎来了上市以来的第四任董事长。9月24日晚间，贵州茅台发布公告称，董事会会议选举丁雄军为公司第三届董事会董事长，高卫东不再担任公司第三届董事会董事长、董事职务。

三年之内，贵州茅台已经更换三任董事长。对于新一任管理层而言，压力注定存在。在9月24日股东大会的交流环节，丁雄军就提出要保持归零心态，在“新的白纸上做出新文章”。没有人会质疑，这个老牌白酒巨头进入新阶段的决心，只不过，尚需揭开谜底的是，丁雄军的“创新和改革”又将会从哪开始？

董事长换了，总经理呢？

9月24日，丁雄军当选贵州茅台上市公司新一任董事长。

此前在8月30日傍晚，贵州省人民政府发布通知，推荐丁雄军为中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事、董事长,贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选。在随后贵州茅台发布公告所附简历中，丁雄军已于2021年8月出任茅台集团党委委员、书记、董事、董事长。

据悉，在上市公司新一任董事长确认后，按照公司章程，将由董事长提名总经理候选人，经公司董事会讨论作出决议。一个细节是，最近十年来，贵州茅台上市公司并未任命正式的总经理人选，而是由高管代行总经理职责。

记者查阅贵州茅台历年财报及公告了解到，2011年11月10日，刘自力辞去贵州茅台上市公司总经理职务后，暂时代行总经理职责。一直到2015年8月26日，李保芳开始代行上市公司总经理职责。在将近四年后的2019年7月2日，李保芳不再代行上市公司总经理职责，并由李静仁代行至今。

记者观察到，在9月24日晚间贵州茅台官方微信号发布的一篇文章中，结尾发布了贵州茅台董监高合影，显示代总经理仍为李静仁。

对于为何在十年间并未任命正式总经理人选，以及此次董事长更替后是否会有相关任命出台等问题，《华夏时报》记者在9月23日向贵州茅台方面发送采访提纲，但截至记者发稿并未获得回复。

在9月24日当天，贵州茅台还发布了修订版的《董事会议事规则》，新增了关于董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项的规定。其中对于捐赠事项，提出了单笔捐赠金额不超过15,000 万元且单一会计年度内捐赠金额累计不超过公司最近一期经审计归属于公司股东净利润百分之一。

在行业人士看来，贵州茅台新一届管理层上任的第一把火，就是对于公司章程有了更为详细的完善，是对以前机制的查漏补缺。比如，从对于重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项做出了更具体规定，完善了重大投资事项的审议程序及担保规定等。

值得关注的是，在高卫东任职期间，贵州茅台曾经历了“捐赠门”风波。2020年10月26日，贵州茅台公布了一笔总数8.2亿元的捐款，这笔捐款分为四项：公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省见义勇为基金会捐资200万元；向仁怀市人民政府捐资 1200 万元专项建设酒类火灾处置专业队；向仁怀市人民政府捐资2.6亿元专项建设茅台镇骑龙1万吨生活污水处理厂；向习水县人民政府捐资不超过5.46亿元专项建设习水县习新大道建设工程。

捐赠公告发布后，随之引发了小股东关于捐赠是否符合规章制度的质疑。在三个半月后，也就是今年2月9日，贵州茅台宣布取消这笔合计8.2亿元的捐赠计划。并在公告中提及，截至当时，公司未支付上述捐赠款项。

“A股之王”汪洋恣肆20年

2001年8月27日，贵州茅台正式登陆A股，发行价为31.39元，首日上涨13.25%报35.55元/股。当时的上市公司董事长是袁仁国，总经理为乔洪——如今，这两人均已身陷囹圄。

众所周知的是，在上市之后的十年间，贵州茅台业绩快速增长。

券商研报显示，2001-2011 年，茅台酒基酒产量从 7317 吨增加至 3 万吨。在增资扩产的同时，2001-2011 年，飞天茅台出厂价累计提价6次，从218元提升至619元，提价幅度达183.94%。量价提升带动公司营收与归母净利润快速增长。2001-2011年，公司营业收入从16.18亿元升至184.00亿元，年均复合增速为 27.52%；归母净利润从3.28亿元升至87.63 亿元，年均复合增速为38.89%。

不过，茅台最近十年的“剧情”却跌宕起伏。从2012年开始，整个白酒行业经历了限制三公消费带来的调整期，哪怕是白酒龙头，在2014年及2015年，茅台的业绩增速也一度创下个位数增长。一直到了2016年，白酒行业才一步步复苏。

可以说，在最近的十年间，贵州茅台在资本市场的亮点远远超过其业绩。2016年7月6日，茅台股价首次冲破300元大关，稳坐A股第一高价股位置，为白酒行业复苏写下浓墨重彩的一笔注解。

2016年之后，茅台股价就像是坐上了云霄飞车：2018年6月6日，茅台股价达到796.23元，总市值突破一万亿大关，成为A股第一只市值突破万亿的消费股；2019年7月6日，茅台总市值突破2万亿；2020年6月以后，贵州茅台股价一路突破1500元、2000元等重要关口，在去年一整年，贵州茅台股价涨幅超过70%。

白酒狂奔下，今年2月18日，贵州茅台在股市创下2627.88元历史高点，市值站在三万亿之上，一度风光无限。但随着白酒股在年初冲高后出现回调，贵州茅台股价也一路震荡下滑：9月24日，贵州茅台收于1694元，涨幅3.61%，总市值2.13万亿。与今年2月18日2627.88元高点相比，跌幅已达35%。

四任董事长的更迭

在“A股之王”贵州茅台20年的资本市场之路上，如果加上刚刚履新的新一任董事长丁雄军，已经有了四任董事长。

在丁雄军之前，还有袁仁国、李保芳及高卫东三位董事长。在这几位中，袁仁国自从2000年任贵州茅台股份公司（后称上市公司）董事长起，一直到2018年5月卸任，在位时间长达18年。

自2001年上市以来，伴随着规模日益壮大，53度飞天在市场上一瓶难求，权力寻租空间就此滋生——这也成为袁仁国落马的主要原因。

2021年9月23日上午，贵州省贵阳市中级人民法院一审公开宣判政协第十二届贵州省委员会经济委员会原副主任袁仁国受贿案，对被告人袁仁国以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对袁仁国受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

据悉，1994年至2018年，袁仁国先后利用担任贵州省茅台酒厂副厂长、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司副总经理、副董事长、总经理、董事长、贵州茅台酒股份有限公司董事长等职务上的便利，为他人在获得茅台酒经销权、分户经销、增加茅台酒供应量等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合人民币1.129亿余元。

自从袁仁国卸任茅台董事长职位后，这一白酒上市公司巨头的管理层也似乎进入了频繁更迭期：三年间更替了三任董事长。

2018年5月，接替袁仁国担任贵州茅台上市公司董事长的是李保芳。在李保芳时代，贵州茅台出台了众多市场改革措施，扩大直营构建四大渠道，加速营销体制改革李保芳时代，并提出了“文化茅台”将成为茅台下一个百年发展的新引擎，使得茅台从“茅台文化”进入到“文化茅台”的时代。

不过，李保芳在这一职位上任职不到三年时间，在2020年3月20日，高卫东接任李保芳成为上市公司第三任董事长。直到9月24日，丁雄军正式担任上市公司董事长，高卫东在这一职位上仅任职一年半。

“新的白纸上做出新文章”

在去年年底，高卫东提出了茅台集团的“十四五”目标——成为贵州首家世界500强企业。如今看来，这一目标要留给后任来实现了。新官上任三把火，丁雄军又会有什么思路和改革措施备受关注。

此前贵州茅台发布的半年报显示，2021年上半年，贵州茅台实现营业收入490.87亿元，同比增长11.68%。时间拉至2020年，贵州茅台的营收增速约为11.1%，如果再对比2016年-2019年，这一数据分别为18.99%、49.81%、26.49%、16.01%——从这一组营收增速数据来看，贵州茅台在近几年时间确实在“变慢”。

业绩增速提升依赖于价和量。一方面，茅台在不断增加产能。数据显示，2017年至2020年，茅台酒基酒产量分别为4.28万吨、4.97万吨、4.99万吨、5.02吨。6月上旬的贵州茅台2020年年度股东大会曾透露，按照产能规划，预计今年茅台酒的产能可以达到5.53万吨。

另一方面，在价格层面，贵州茅台是否会再次提高出厂价尤其受到关注，毕竟距离上一次提价已经过去了三年多。事实上，就在贵州茅台集团换帅之后，一则《贵州茅台专家交流纪要》（以下简称“纪要”）就开始在网络传播，透露了茅台明年增速目标15%以上、以及明年考虑将指导价从1499提升到1799等敏感信息。

对于这份纪要，茅台官方随后就辟谣，称明年拟提价的消息不属实，并表示“涉及茅台生产经营重要信息，请以公司官方发布信息为准。”但这也能从侧面也能看出，市场对于茅台提价预期的关注。

除此之外， 茅台改革信号频频释放。除了贵州茅台集团10%股权无偿划转引发市场关注之外，在正式履新茅台集团职务后，丁雄军也多次透露“改革”口风。用他的话来说，“当前，茅台正面临新秩序重塑期、新格局形成期、新改革攻坚期‘三期’叠加的新形势。”

在股东大会的交流环节，丁雄军也向外界亮出了茅台高质量发展的具体战略谋划——五线发展道路。其中，在白线发展上，丁雄军提出要保持归零心态，抓好创新和改革，在新的白纸上做出新文章。具体而言，就是在创新方面坚持科技增能、数字赋能；在改革方面推进现代化管理改革、资产管理改革、营销体制和价格体系改革。

“新的白纸上做出新文章”——对于贵州茅台新一任管理层而言，只能迎战。