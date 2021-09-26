朱立伦万勿再辜负同志期待

来源：台湾《联合报》

联合报社论

历经张亚中紧迫的追逼，国民党昨天的主席选举在“弃江保朱”操作下，由朱立伦惊险胜出。暌违六年，朱立伦再度当选国民党主席；但比起2015年以19.6万票几乎百分之百的得票率当选，这次他获得八万多票约四成六的票数，两者远远无法相比。六年前后的偌大变化，除反映国民党尚未从失去政权的挫败中重新整合，也显示许多党员对朱立伦的战斗意志和领导仍怀有疑问；如何重建党员的信任与党的号召力，是朱立伦无可逃避的责任。

这次选举，朱立伦和江启臣遭到与党部渊源无多的张亚中的强力挑战，是始料未及。这波激烈交锋，确实反映了国民党内部几个悬而未解的问题：第一，国民党的两岸路线陷于退缩，无法对应民进党的反中格局理出自己的方向，基层党员对此颇感不满；第二，江启臣任内虽保持适度的议题制衡，但对内部的改造却着墨不多；第三，党员结构与台湾社会结构脱节，致不少深蓝党员受到张亚中亢进言论的召唤，但年轻党员却觉得备受忽视。这些，都是朱立伦上任后必须积极补强和改革的事。

朱立伦当年以“明日之星”之姿赢得党员百分百的拥戴，如今仅剩不到半数支持，显示不少同志对他失望。其中，诸如当年他面对大选表现避战，后又演出“换柱”事件，让许多人难以释怀；后来的县市长及总统大选，他也未积极帮同志辅选站台，显得热情不足。这次他应该感谢张亚中的挑战，张亚中的“和平统一”论调或许缺乏当下的现实感，却帮助凝聚了国民党内的务实眼光，最后逼出了“恐惧亡党”的弃保，才有他昨天的胜选。

党主席选战本应以展现正面价值为主轴，证明自己能带领国民党走向未来并对抗民进党，但这次选举却打出仇恨与恐惧。朱立伦阵营把张亚中打成“急统”、“红统”，营造对方可能导致国民党分裂的恐惧感；张亚中阵营则把朱立伦打成“朱绿伦”、“美国线民”，藉此操作讨厌朱立伦的印象。这些负面手段，都可能使未来党内团结蒙上阴影。

从选战结果看，“恐惧牌”和“仇恨牌”确实拉高了投票率，弃保牌也显然发酵，否则局面将难以想像。尽管江启臣得票不到两成，但仍有相当比例的党员自主意识很高，不愿参加弃保；最后，朱立伦得票未能过半，而选前声势高涨的张亚中只拿到三成二的选票。

以这样的情势，选后各阵营若不知节制，胜者以为可以赢者全拿，而不在人事、政策和路线上向败选者展现包容与吸纳；而败选阵营若不甘认输，纠结在新主席的得票未过半及路线是否偏离“正蓝”上，则未来“党内互打”、“隔岸观火”的情况必将层出不穷。果真如此的话，朱立伦未来的党务推动势必处处受到掣肘，要谈团结合作共创胜绩即更不可能。

平心而论，这次选举让国民党不同光谱的主张和政治力量尽出，如果能善加整合，必能转化为整合彼此歧异的机会。朱立伦的胜出，代表大多数党员仍渴望稳健务实的领导；张亚中旋风，则凸显深蓝党员不满党监督力道软弱的“恨铁不成钢”心情；江启臣虽败选，但他所代表的青壮世代崛起力量仍不可小觑。选战的纷扰能否转化成全党更开阔多元的能量，皆在党内意见领袖们的一念之间。

朱立伦一上任，马上要面对罢免陈柏惟、四大公投、明年地方选举和后年大选等重大议题。但最迫切的，是要先弭平选战期间的诸多裂痕，他万勿再让同志失望了！