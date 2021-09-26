加入CPTPP是台湾经济转骨新契机

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

多年来只闻楼梯响的台湾加入CPTPP议题总算在蔡总统“水到渠成”的说明下，正式递件申请，迈出重要一大步。对于具实效的自由贸易协定 （FTA） 而言，必有内部利弊考量，也难免有各种支持反对的争议，但对于加入CPTPP，从马政府多年前的“八年入T（TPP）”开始，台湾各界的共识度极高，朝野政党及产业界普遍认同这是台湾深化经济整合、接轨国际的重要里程碑。

加入CPTPP对台湾的意义，除了深化经济整合、确保以经贸立足的台湾得以与主要经贸大国共享市场与游戏规则之外，对于台湾经济的脱胎换骨也至为重要。

回顾过往，台湾经济体质与结构的优化转型几乎都来自外来因素的驱动，如在美国“要求”下的金融自由化或加入WTO。这是因为内部各种利害关系的牵绊掣肘，往往使得革新不易、转型困难。因此积极把握或创造各种有利于经济脱胎换骨的外在驱动力便至为重要。

加入CPTPP正是类似金融自由化或加入WTO的“壮举”，可望将台湾经济再次提升。台北市长柯文哲“提醒”加入CPTPP将如海啸来袭，但即使可能如此，也应欣然迎接，当年台湾加入WTO也如海啸来袭，但凭藉着WTO的资讯科技协定 （ITA），台湾也得以打造如今的科技实力。

日本在2012年安倍政权上台后，不惜得罪农会系统的传统票仓，打出“平成开国”贸易政策，力主贸易开放、区域经贸整合，关键因素正来自与中国之间的经贸矛盾，以及日本高龄少子化带来的消费市场萎缩风险。也因此日本在四年前特朗普放弃TPP时，立即转而主导转型TPP成为CPTPP，背后自有贸易与产业战略的考量，这些与台湾类似的背景因素正值得我们思考。

对日本而言，加入TPP不只来自于外患，同时也来自于内忧。根据当年的推估，日本2060年人口将跌至八千多万人，在面对未来可能消失的近四千万内需消费人口以及青壮年背负照护扶养压力，日本政府希望藉由TPP来摆脱现行产品与中、韩的市场与价格竞争，更希望藉由日本同质性较高的消费市场，来加速具备尖端技术优势的医疗、机器人、绿能等次世代需求产业的普及，并且扩大其在全球市场规模。

台湾致力加入CPTPP，融入区域经济整合只是其一，更应藉由CPTPP来改善经济与产业体质。CPTPP标榜系符合新世纪经济发展需求的高品质、高标准区域经济整合协定，纳入的议题远超过WTO规范，对会员国的影响，远超过单纯的降低关税、市场准入，各种必要的法规修订已经牵涉到改变会员国的经济体质，甚至让反对者发出主权让渡的疑虑。

对于台湾经济而言，在如今投资、贸易都有极佳表现之际，面对的最大挑战，一是因应全球气候变迁的净零排放目标与环境保护问题，二是难以随经济成长改善的薪资水准与劳动条件，及因此而衍生的分配恶化问题。这些问题往往难以透过内部努力来解决。而CPTPP依据“竞争中立”原则而生的环境与劳动专章，要求会员国的环境标准与劳动条件都须达一定水准，这正符合全球强调永续发展、包容性成长、ESG的趋势，期盼经贸成长也能顾及环境的永续性与劳工权益。对于台湾而言，这正是解决前述问题的最佳外来驱动力。

农业是加入CPTPP最可能受到冲击的产业，日本、台湾皆然。当年日本安倍说服农民的处理方式是努力将日本的农业转变成“攻击型农业”，化被动受创为主动出击。这样的思维也应就是农委会主委陈吉仲指出的加入CPTPP是台湾“农业全面转型升级的最好机会”，痛苦难免，却也是必须走的出路；农业如此，各行各业亦复如是。