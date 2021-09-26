晚舟挣脱脚镣 中美博弈方酣

来源：明报

明报社评

因为中美角力被加拿大扣押1028天的华为公司副董事长孟晚舟，昨天释放后在国庆节前夕返回祖国。这场官司落幕，美国宣布双方达成延后起诉协议，说明美国没有告错，加拿大没有抓错，孟晚舟没有承认犯罪，看似是三方都有体面的下台阶，但从美国从来没有向任何国家服软的背景下，中国凭国家实力，将人质救回来，实质上是中国的胜利。美国是不会善罢甘休的，从印太四国联盟（QUAD）刚结束的峰会声明看，今后中美两国的关系，将会继续在“竞争、合作、对抗”并存的格局下，不断角力。

孟晚舟获释感谢祖国和人民

国家从不放弃保障国民安危

美国上届总统特朗普在发动中美贸易战后，以华为公司曾经隐瞒跟美国制裁的伊朗进行贸易为由，要求加拿大将过境的孟晚舟拘留，从2018年12月1日起，孟晚舟要戴着电子脚镣，不断进出加拿大法院，应对一场又一场无休止的审讯。孟晚舟被捕后9天，中国拘捕两名加拿大公民，指控他们在中国从事间谍活动，其中一人于今年8月被判囚11年。虽然中美加三国政府分别一再澄清，本国在处理有关案件时纯粹从司法角度考虑，没有掺杂政治因素，但同时又指摘对方以政治凌驾司法。西方媒体指摘中国拘捕两名加拿大人是“人质外交”，而中国媒体则指美国和加拿大动手侵犯中国公民合法权益在先，于法不顾，于理不合、于情不容。

孟晚舟案从一开始就是一宗彻头彻尾的政治事件，有关的法律指控，现在由于美国放弃起诉而无从水落石出，但从美国抵制华为产品以及禁止美国技术出口给华为，足以说明这是美国政府针对一个能够抢占国际市场的中国企业，甚至是压制中国整体科技进步的手段。中美两国之间在各个方面的对抗，或许是无法避免，但美国竟然假司法之名扣押人质的做法，不得不说是下三滥的打压手段。

拜登政府上台后，继承特朗普压制中国的一贯做法，贸易壁垒没有解除，科技出口没有放缓，但在行事的风格上没有延续特朗普“无恶不作”的做法。孟晚舟终于挣脱了象征耻辱的脚镣，她在登上回国的飞机前，用英文感谢曾经给予她协助和鼓励的人和单位，最后用中文动情地说，“我想感谢我的祖国和祖国人民对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱。”她的肺腑之言，是出于国家从来没有放弃过拯救她的任何机会，外交部从一而终的表示，美国和加拿大是滥用司法程序，要求无条件释放孟晚舟，而且是顶住各种压力，包括中国与加拿大之间的贸易受损等等。

缠讼经年的案子，在拜登本月10日主动邀约习近平主席通电话后峰回路转，虽然双方公布的谈话内容没有提及孟晚舟案，但时间上的巧合难以避免这种联想。值得注意的是，中美双方早就为孟晚舟释放的事做好了各种安排，而在孟晚舟到法庭办理手续的前夕，外交部公布了《美国干预香港事务》事实清单，说明中国在处理中美关系问题上，可以合作的范畴会合作，在该对抗的方面，也不会妥协。

美国拉拢盟国组科技供应链

攻守同盟限制科技产品输华

美国对待中国何尝不是边斗争边合作，释放孟晚舟是不希望因为一宗没有胜诉把握的官司而纠缠下去，与此同时，美国加紧拉拢盟国对抗中国，最新组成的美英澳三边安保联盟协定（AUKUS），不惜将一贯反对核武器的澳洲拉下水，刚刚结束的QUAD华盛顿峰会，讨论了三大主题，对抗新冠疫情、气候问题和组成高科技产品供应链。虽然峰会联合声明没有提到中国，但实际上体现美国未来跟中国关系的三种形态。

在对抗疫情方面，美国承诺亚洲国家，将会提供疫苗和协助研制生产疫苗，特别是加强对东盟国家的援助，显然是在跟中国竞争对东盟国家的影响力。在气候问题，全球都必须合作，中国刚刚宣布不再输出煤发电厂，受到国际社会赞赏，美国还有很多方面可以跟中国合作，美国总统特使克里为此将会在下月初第三次访问中国商谈，争取在10月底举行的G20峰会上有所交代。至于高科技产品供应链，是美国的最新部署，虽然中美贸易战胶着，但今年头8个月的贸易额增长25%，美国对限制一般贸易已经没有意义，但在高科技产品上，希望跟盟国采取攻守同盟的协议，形成盟国之间的供应链，合作限制对中国输出技术。可以预见，美国今后将会跟中国既合作又竞争，而且不忘斗争。

孟晚舟案是一宗牵涉三国，包含司法、外交与国际政治的复杂案件，实际上是一场没有硝烟的战争，中国跟美国和加拿大斗智斗勇，最后救回了孟晚舟，更加赢得国人高度支持。同样的事件今后发生的可能性可能很低，但透视一个无情的现实，美国可以动用各种手段，在各种可能的情况下，对付一家企业，以至对付一家企业的某一董事，国家需要提防，个人也不能高枕无忧。