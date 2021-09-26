社民党 vs. 基民盟 后默克尔时代到临

来源：明报

德国今日（26日）举行大选，执政近16年的总理默克尔将在新的执政联盟组成后卸任，焦点落在谁会继任其德国以至欧洲领袖地位。去到选战最后阶段，社民党在民调领先基民盟/基社盟的差距有所收窄，默克尔上周五（24日）大打“稳定牌”，呼吁选民投票给她授意的基民盟主席拉舍特。外界对“后默克尔时代”首位德国总理的其一焦点，落在会否延续默克尔的政治路线。有欧洲学者认为，面对截然不同的全球环境，“默克尔主义”已难以为继，几位受访的德国政党成员也认为德国有需要转变以应对挑战。但有研究欧洲的本港学者向本报称，大选后的德国可能只会续行“没有默克尔执政的默克尔主义”。

默克尔打“稳定牌”挽基民盟选情

ARD/Infratest dimap本月公布两次民调结果，均显示社民党领先基民盟/基社盟，但月中公布那次社民党只以4个百分点领前后者（见图），使得这次德国选情成为近年来最不可预测的大选之一。在执政基民盟选情告急下，默克尔在选前最后一周加强为党内总理候选人拉舍特（Armin Laschet）助选，盼挽回自8月起基民盟/基社盟支持度落后社民党的劣势。默克尔上周五拉票时说：“为维持德国稳定，拉舍特必须成为总理，基民盟/基社盟必须成为最强大的力量。”

现任副总理兼财长的社民党候选人肖尔茨（Olaf Scholz）也大力催票，表示在默克尔执政16年后，现在是“德国该有崭新开始”的时刻。他说：“我们需要改变，要一个由社民党领导的政府。”

随着小党抬头，无论社民党还是基民盟/基社盟赢得最多议席，也难阻德国首度出现3党执政联盟，最大可能性是两党其中之一跟绿党和自民党合组政府（见表），但后两者意识形态差别不小，或拖慢达成协议的进度。在最极端情况下，默克尔或领导看守政府到12月，超越科尔成为现代德国在任最长的总理。

无论是政治路线最接近默克尔的拉舍特，还是主打“最似默克尔”形象的肖尔茨上台，外界其一焦点仍是默克尔花上16年建立的政治遗产，以及其政治路线会否保存下来，这不止牵涉总理谁属，也受德国政治面貌和全球局势变化的影响。

小党意识形态存异 社民党人料组政府难

本报访问了部分德国政党成员，了解他们对“后默克尔时代”的看法。社民党成员劳赫（Leon Rauch）称，肖尔茨确有机会获胜，但认为他筹组政府将非常艰难，如果执政联盟须加上自民党或左翼党，“由于气候、社会福利和税收政策（与自民党）或外交政策（与左翼党）的意识形态存在差异，管治上或变得困难”。但他相信社民党主导的政府将比基民盟主导的政府“更愿意处理改革问题”。

基民盟成员菲舍尔（Lilli Fischer）则提到新政府面对不同挑战，并指人口变化、退休金体系、气候变化以及教育制度变革会是4大重要议题，与此同时新政府还须解决新冠疫情后带来的问题。

柏林赫尔蒂行政学院学者罗梅尔向《金融时报》指出，很多选民最拥护的对象是默克尔本人，故在默克尔即将卸任下，选票流向变得不稳定。基民盟、绿党和社民党在过去一年间在民调交错领前，也许正体现到这一点。

上届大选起稳占联邦政坛一席的右翼民粹政党德国另类选择党（AfD），其青年团柏林支部发言人福格尔（Ferdinand Vogel）则向本报称，预料传统政党结构进一步瓦解，更多小党将会冒起。他称基民盟过去得票率在40%或以上，目前却徘徊在20%左右，“大部分因为默克尔而投票给基民盟的选民现正转向社民党”。

港学者：或行“没默克尔的默克尔主义”

在香港国际问题研究所欧洲研究主任尹子轩看来，下届德国政府很可能仍维持默克尔路线。他向本报表示，德国不少分析均指出，选后德国更可能是奉行“没有默克尔（执政）的默克尔主义”（Merkelism without Merkel）。他指出，社民党带头的“交通灯联盟”和基民盟领军的“牙买加联盟”（两个组合都是配搭绿党和自民党）的分别在于，前者倾向为政府福利取向及分配主导以解决社会问题，后者则以刺激经济及增长为主。

但默克尔路线能否适应全球局势变化是另一问题。欧洲对外关系委员会（ECFR） 高级政策研究员布拉斯（Piotr Buras）向《华盛顿邮报》称：“默克尔主义已难以为继，下任德国总理将要另觅出路。”他认为默克尔也许有助欧洲维持现状，但欧洲现在面临的挑战如新冠疫情、气候变化和地缘政治竞争等，“都需要激进（radical）的解决方案，而非表面上的改变”。