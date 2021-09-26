来源：中时电子报

作者：陈国祥

处在民意支持度谷底中的国民党，经过两个月的党主席选举厮杀，终由朱立伦取代江启臣，须在纷乱中为国民党寻找出路。这回党主席选举过程，暴露党的路线缺乏共识，党的团结潜伏重大危机，党的重振面临严苛挑战。朱立伦接下的是一个孱弱、迷茫且分歧严重的政党。

国民党的分歧关键在于应该坚持理念抑或彻底世俗化、亲美优先抑或和中为重、迈向两岸统合抑或坚守本土自立、维持党内一体抑或任由内争分化四个方面。新的党主席统领这个党员意向分歧的党，如同走在钢索上，而且同时在走四条钢索，更要战战兢兢，努力维持平衡，一旦摔落，不仅个人政治生命遭受重创，整个党也将粉身碎骨。

这次党主席选举中最强烈的对内炮火是指控国民党已经丧失党魂，没有中心思想，为了选票而随波逐流。创党百余年的党，近20余年在选举的严苛挑战之下，所怀抱的创党理念确实逐渐失落，日益转型为世俗型的选举政党，甚至比台独党纲明文化的民进党更缺理念、中心思想与党魂。问题是，这究竟是优势尽失还是一种适应性蜕变？在张亚中这类传统性老党员看来，党的理念与灵魂是至高无上的，绝不能抛弃自我的中心思想与基本价值。但从另一视角看，物换星移，党若不能与时俱进，适应新的时代需求，迎合新一代的思想观念，党就将日益恐龙化，长久必然失去生机。这正是国民党生命力逐渐萎缩的根本病因，岂能抱残守缺而安于在野流离？

政党所怀理念必须与时俱进。在当前中美战略对抗日益剧烈的战略环境中，马英九总统时代“亲美和中”路线已失凭依。台湾在逐渐成形的印太阵线对垒中，从安全需求、民意取向与趋避策略而言，断无和中而反美的空间，所能做的不过是隐约纳入印太阵线而不反中谋独，恢复两岸交流的政治基础，不让两岸紧张升高，且保留统一的选项。目前欲在两强之间寻求平衡显已不符实际，只能不像民进党那样走极端，以免失衡摔跤。

这就牵涉到国民党内的一个尖锐矛盾，究竟台湾应该迈向与中国大陆统合还是追求本土自立？国民党的固有思维和传统型党员都怀着浓厚的中华民族意识，大一统思想挥之不去，视分裂为罪恶。但在本土型党员看来，中华民族是文化与血缘的归属，一个中国是不容挑战的原则，除此而外，两岸分立两治是台湾最大利基，殊无与其统合而被合并之理，何况这种主张将使国民党在台湾失足，惨遭边缘化。基于此，国民党应该在成为两岸和平与稳定关系护法的同时，尽力寻求在这块土地上扎根更深，与主流民意更加贴近黏合。

由于党内传统或称之为正蓝的党员多倾向统合，而本土性党员则多倾向两相分立，国民党究竟应为求生存而更本土化，造成党内明显分化，还是为了保持党内一体而维持传统理念与趋统路线？在这个问题上，年轻人的普遍意向应是考虑重点，毕竟，一个政党如果年轻党员的比例只有个位数，则不但没有现在，更没有未来，而绝大多数年轻人的国族概念是局限于台湾本土的。

朱立伦走在四条钢索上，失衡就失足，但不大幅改变就不能为国民党改命。选举的大考迫在眉睫，谈论与争论无济于事，赶紧练好能在选举中打胜战的体魄才是正办。

作者为资深媒体人