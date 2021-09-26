美国让孟晚舟获释改善了与中国关系 但也付出代价

来源：彭博社

随着孟晚舟的获释，美国满足了中国就改善关系所提出的一项关键要求，为改善两国关系铺平了道路。但代价是似乎让批评者称之为进行“人质外交”的北京当局获益。

华为首席财务官孟晚舟已经从温哥华飞往中国，她之前与美国当局达成了延期起诉协议，以解决与美国对伊朗制裁有关的刑事指控。不久之后，中国释放了两名加拿大公民--康明凯和斯帕弗--这两人是在孟晚舟2018年12月被捕的几天后被拘押的。

在此次协议的两周前，美国总统乔·拜登曾致电中国领导人习近平，对北京将气候变化进展与其它要求--其中包括释放孟晚舟、取消制裁和取消惩罚性关税--联系起来的做法感到沮丧。中国则一直坚持需要由美国来迈出改善双方关系的第一步，外长王毅本月早些时候表示，“美方应与中方相向而行”。

周五达成的协议似乎就在往这个方向前进，这是美国为缓和与北京的关系而采取的多年来最大的举措。此前在华盛顿两党的支持下，美国对中国出台了一系列惩罚性措施。虽然世界上最大两个经济体之间仍有一系列问题尚未解决，但进一步合作的最大绊脚石之一现在已经消失。

政策研究机构全球化智库（CCG）创始人兼理事长王辉耀表示，这是一个非常重大的举动，象征着中国和美国的新起点。接下来双方肯定会在气候变化和关税方面进行合作。

孟晚舟是在2018年12月被捕的，当时正值习近平在20国集团峰会间隙会见时任美国总统唐纳德·特朗普的同一天。此举让北京的精英圈子深受震动。

中国将此次逮捕视作对中国的侮辱，迅速以未具体说明的国家安全罪名逮捕了两名加拿大公民，以对渥太华当局进行反击。

北京当局一再声称孟晚舟的案子是“政治性的”，同时坚持认为对加拿大公民的拘捕是遵循法治原则的。这场事件导致数以十亿美元计算的贸易损失，并使中加双边关系陷入数十年来最糟糕的时期。

中国周六重申了在孟晚舟事件上的立场，称这是一起针对中国公民的政治迫害事件，目的是打压中国的高技术企业。央视周六援引外交部发言人华春莹的话说，美国、加拿大的所作所为是典型的任意拘押。

美国检察官表示，孟晚舟的协议显示，她“对于她在欺诈一家全球性金融机构计划中所扮演的主要角色承担了责任”。美国司法部的声明指出，加拿大的引渡程序本来可能还会持续数月或数年。

中国人民大学美国研究中心主任时殷弘表示，有迹象表明，双方不再希望局势升级，但或许也不太可能降级。双方都在试图冻结紧张局势的程度，这将持续相当长的一段时间。

对中国而言，除了拘捕如此高知名度人物所带来 的侮辱之外，此案令人震惊还因为它展示了美国可以如何单方面对竞争对手实施制裁，并阻止其他国家进行正常的商业活动。中国立法机构也通过了相关立法，以期在中美竞争和对抗日益加剧的形势下为国家提供更多应对美国制裁的工具。

美国国务卿安东尼·布林肯避免了对孟晚舟获释置评，他对中国在“无理拘押两名加拿大人逾两年半后”做出释放他们的决定表示欢迎。

来自田纳西州的美国共和党参议员、曾任驻日本大使的Bill Hagerty指责拜登在中国“人质外交”面前采取了“姑息”政策。

中国长期以来一直表示所谓“人质外交”是“完全没有根据的”，称任何遵守中国法律的人都不应该害怕被捕。但北京在内地乃至香港就国家安全的广泛定义，给外资企业带来了风险。

至少就目前而言，商业组织欢迎此次外交争端获得解决--尽管他们注意到持久的损害。

加中贸易理事会董事总经理Noah Fraser表示，“随着这次事件的结束，加拿大和中国的商业领袖们都将比以往有着更多的担心或恐惧，但这是重建信心道路上必要的第一步。”