美英澳组成抗中核心 盟国遭叛阴影犹存

来源：台湾《联合报》

联合报社论

美国、英国和澳洲九月十五日宣布成立新的三边安全伙伴关系“AUKUS”（三国名字缩写），美英将协助澳洲建立核动力潜舰，澳洲取消原向法国采购的柴电动力潜舰合约；法国为此召回驻美、澳大使表达强烈抗议。一周后，美国总统拜登与法国总统马克龙通电话，承认没有广泛协商且须负责后，两人预定下月会面。美法潜舰危机暂缓，但盟国遭叛阴影犹存。

从阿富汗撤军到横夺潜舰订单，美国目标都在重组对抗中国的联盟，但在攸关盟友战略利益上未做协商就独断而行，让盟友深感遭受背叛。拜登向马克龙承认应有广泛协商，公开对话可避免局面恶化；英国BBC形容双方联合声明是美国人典型的“非道歉式道歉”，为过程（缺乏协商）道歉，而不是为政策本身（AUKUS）道歉。美国抗中目标不变，但作法会改变吗？

二十年前，九一一恐怖攻击之后，小布什总统有个著名演说：“所有国家现在面临一个选择：你要不与我们站在一起，不然就是与我们对立”；当时是对抗或庇护恐怖主义的选择，多数国家加入了美国这一边。但二十年后，美国迳行从阿富汗撤军，是对当初追随美国出兵的盟国失信和背叛。如今面对中国大陆的战略竞争，美国再度要求盟国跟随，却依然是“非友即敌”的态度；而美国不信任的国家，即使是盟友，也弃若敝屣。

法国就是例子。六月Ｇ7高峰会，美英澳就敲定核潜艇交易细节，与会的马克龙却一直被蒙在鼓里，这让马克龙更为愤怒，法国外长还用“谎言”、“严重背信”、“背后插刀”等重话抨击；法国驻美使馆也谴责AUKUS没有纳入法国和欧盟伙伴，显示面对印太挑战，西方盟国缺乏团结。

另一个被AUKUS抛弃的是新西兰。新西兰早在一九八六年就基于非核政策，禁止美国核动力船舰进入其海域。澳洲总理莫里森虽在AUKUS宣布前一天致电新西兰总理阿尔登解释，但阿尔登依然表示，新西兰不会解除数十年来的核动力船只水域禁令，包括未来的澳洲核潜艇在内。

AUKUS显示，比起其他西方国家，美英澳更是抗中联盟的核心，并象征非友即敌的时代来临；另一抗中联盟美日澳印四方安全对话（Quad），也在二十四日举行峰会，但顾及印度立场，会后声明未提台海。这凸显标举“非友即敌”，原来中立的国家会被推到对立面，原本愿意加盟的国家担心树敌，宁可维持中立，这对欧洲与亚洲国家都构成很大压力。

AUKUS对法国与欧盟造成冲击，加上阿富汗撤军阴影，逼得欧洲要认真考虑“战略自主”。欧盟执委会主席范德莱恩已表示要建立“欧洲防务联盟”，明年法国担任欧盟轮值主席国，将举办欧盟防务峰会。从历史上，美国宁可相信英国，而不信任欧陆，但欧陆同样也不认为美国是可信任的伙伴。

对于亚洲国家，选边问题更为敏感。美国虽是全球霸权，但中国无论其巨大的市场，或远洋巡弋的解放军舰队，都近在眼前。因此印太国家对AUKUS的反应非常谨慎，生怕卷入大国对抗。例如越南刚送走美国副总统贺锦丽，中国外长王毅就到访；王毅前脚才离开，日本防卫大臣岸信夫就光临；河内欢迎各方拉拢，但不会选边站。

全球秩序在重整中，却不必然以美国为依归。美国采用非友即敌的策略，对手也会用同样方式对应。近日王毅访问越南、韩国与新加坡，就是在回应美国筹组的抗中联盟，全球恐将陷入类似冷战的阵营对立，这非美中之幸，也非世界之幸，台湾则更增风险。