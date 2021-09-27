朱立伦的新中间路线 应纳江、张

来源：联合新闻网

作者：柳金财

国民党主席竞选最终由朱立伦获胜，随即中共总书记习近平发出贺电，不同于前任江启臣并未获对岸祝贺，显示国共未来将有良性互动。朱立伦重掌党机器，意味着当前国民党两岸路线在江启臣本土路线及张亚中亲陆路线间取得平衡，此或可谓“新中间路线”。

朱立伦的两岸路线相对稳健。继承马英九两岸路线，强调“九二共识、一中各表”，两岸当局应从“求同存异”转向“求同尊异”；勿创新名词，如“宪法九二”挑战大陆当局“九二共识”，避免大陆误解。朱立伦当选意味国民党回归“九二共识”的稳健路线，不会在新政治语词上挑战大陆当局。同时，主张恢复国共论坛、海峡论坛。且在选举过程中，隐喻对手两岸路线具红统及急统路线，以衬托其两岸路线为“新中间”稳健路线。

江启臣两岸论述“本土化”路线，被标签化为“小绿”。江主政期间，国民党的两岸论述产生转折，对“九二共识”提出挑战，青壮派曾提出“历史贡献论”、“扬弃论”之争论。江最终提出“基于中华民国宪法的九二共识”，避免一再被民进党标签化及污名化、边缘化其两岸路线。然在大陆当局眼中，“宪法九二”是争议性概念并创造两岸分歧。

张亚中提出结束两岸敌对状态，创造两岸和平。主张签署“两岸和平备忘录”，作为国民党2024大选的和平红利，并以“天王＋团结＋和平备忘录”作为胜选方程式。同时，主张以“三民主义、天下为公”治理台湾，并藉由“和平备忘录”将两岸连结，形成“一中三宪”。两岸共同主张“分治不分裂”，大陆同意两岸分治，台湾允诺不独立。此一论述也被标签化为“红统、急统”路线。

总体而言，朱立伦的两岸论述内涵成为国民党“新中间路线”，主张“两岸关系不是国际关系”；针对台商、台生设置服务处；恢复海峡论坛、国共论坛；强调其先前担任党主席也有“朱习会”；两岸交流要秉持对等、相互尊重原则，不能因噎废食、因小失大，反而对两岸大不利。疫情缓和后，愿意亲自去对岸交流。

朱立伦“新中间路线”既无江本土取向，也无张亲陆取向，似显薄弱、模糊，且回应性、立即性及进取性较不足。其实本土路线与亲陆路线，皆有朱可截长补短之处。若能合成国民党两岸路线，或可扩大国民党群众基础。

作者是佛光大学公共事务学系副教授

