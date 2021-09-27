两岸同申CPTPP 纷争蔓延国际经贸

来源：明报

明报社评

就在中国大陆向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）提交了申请加入书面信函6天后，台湾亦于上周三申请加入CPTPP。虽然台湾行政院政务委员邓振中声称，台湾的申请与大陆的申请没有直接关联，但舆论普遍认为，台湾此时提出申请，是有意与北京一别苗头，背后或有国际政治背景。而作为CPTPP最大经济体兼今年轮值主席的日本，对两岸的申请表现出不同的态度，令此事成为国际上对“一中”原则的新挑战，CPTPP将成为台湾与大陆对抗的又一新的角力场。

两岸经贸都有诱因

惟难避免政治干预

国际经贸从来摆脱不开政治，CPTPP的前身，是美国奥巴马政府发起的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），旨在经济层面抗衡中国。2017年时任美国总统特朗普退出后，其他11个谈判国于2018年达成了没有美国的CPTPP，抗中色彩转淡。目前成员国包括澳洲、日本、加拿大、新西兰、新加坡、越南、墨西哥、秘鲁、智利、文莱、马来西亚，覆盖近5亿人口，为全球第三大自贸区，经济总量占全球GDP的13.5%。

从经贸角度，大陆和台湾都有加入CPTPP的需要，对大陆来说，CPTPP不仅涵盖“区域全面经济伙伴协定”（RCEP）的7个伙伴国，还多了4个美洲国家，加入有利于打破美国的贸易保护主义。CPTPP准入门槛较高，启动相关谈判，有助倒逼国内在知识产权、劳工标准、环保、数据安全、国企等方面的改革，加快经济转型升级；对台湾来说，近20年来全球区域自贸协定（FTA）新增600多个，台湾却只有4个象征式、占其贸易总额仅0.4%的FTA协定，随着2013年两岸服贸协定在立法院被卡后，台湾的FTA协定就再无进帐，加入CPTPP，可追搭全球贸易自由化的时代列车。

不过，当今的世局演变，难免令两岸加入CPTPP变得政治化，首先，CPTPP中的主导者日本和澳洲，目前的对华关系都出现严重倒退；其次，两岸关系近年也高度紧张，各种协商管道全面中断。对于中方入会，日、澳或持消极态度，但由于中国大陆拥有广阔诱人的庞大市场，阻拦中国入会或会影响其他成员国的利益；而台湾的入会申请，怀疑背后有美日等国的影子，用来对冲中国大陆入会案。由于CPTPP吸纳新成员需要“共识决”（consensus mapping），任何一国反对都无法成事，所以两岸入会之事，背后政治角力难免。

两岸就申请入会已经隔空“开战”，在北京，外交部发言人赵立坚表示，“坚决反对台湾地区加入任何官方性质的协议和组织。”国台办发言人朱凤莲则表示，台湾参与区域经济合作，必须以“一个中国”原则为前提。台北则谴责大陆“霸凌台湾”，称北京“无权置喙”。

对于中方的申请，新、越、大马等国已表达欢迎的态度，作为CPTPP今年轮值主席国，日本对两岸申请案态度迥然不同，对于北京的申请，副首相兼财相麻生太郎质疑，“（中方）真的能遵守规则吗？真的能吗？”而在台湾提出申请后，外相茂木敏充第一时间表示“欢迎”。

台湾这次申请以“台澎金马个别关税领域（TPKM）”、副名“中华台北（Chinese Taipei）”的名义加入CPTPP，与加入世贸组织（WTO）的名称一致，表面低调务实。但台湾当年加入WTO，以及后来加入亚太经合组织（APEC），背景都是两岸达成某种默契，并获得国际认同，这就是北京所说的“一个中国”原则。而且，WTO也好，APEC也好，成员都不全是主权国家，香港作为地区或单独关税区，也是成员。日本官房长官加藤胜信日前就声称，CPTPP规定新加入者为国家“或单独关税区”，故台湾加入“在协定上是可能的”。中国驻日使馆随即敦促日方，“慎重妥善处理CPTPP涉台问题”，避免给中日关系带来进一步损害。

台湾成对华要价筹码

一中原则再面临考验

近年由于中美关系恶化，欧美日的“一中”立场出现松动。这次台湾的入会案，很可能会被拿来作为对中国入会要价的筹码，也是“一中”原则在国际上再度面临考验。美国虽不是CPTPP成员，但对成员国影响力很大，这次也不会放弃打“台湾牌”的机会。

申请加入CPTPP，现在两岸处在同一起跑线上，单从入会标准看，台湾似乎更接近达标，但无论从市场规模、经济体量，还是与成员国之间的经贸关系紧密度来看，大陆都具有更多优势。尽管两岸任何一方，入会都要经过漫长的逐个会员国谈判过程，但正如台湾行政院政务委员邓振中所说，若大陆先入会，会对台湾入会案形成相当风险。至于会否如WTO般，两岸几乎同时入会，则要看幕后的博弈。如果说大陆入会的主要障碍，是经贸制度和政策的话，台湾入会，则需翻越“一中”这座大山。