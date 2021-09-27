默克尔卸任形成政治真空 欧洲恐“群龙无首”

来源：明报

德国总理默克尔执政16年期间一直主导欧洲政局，她在大选后不久将会卸任，为欧洲政坛带来巨大的政治真空和变数。法国明年1月将成为欧盟轮任主席国，总统马克龙觊觎默克尔的“欧洲话事人”地位，但有分析认为，“后默克尔时代”的欧洲更可能出现“群龙无首”的局面。

马克龙继任“欧洲话事人”未明朗

默克尔虽被指缺乏战略远见，但在德国还是欧洲，影响力都是举足轻重。马克龙则极力主张欧洲须具“战略自主”，增强自卫和维护自身利益的能力。然而，澳洲早前撕毁跟法国的常规潜艇合约，凸显马克龙有时徒有野心却力有不逮。《纽约时报》指出，默克尔纵然遗下政治真空，也不代表能造就“马克龙时代”的诞生。有分析指出，无论是马克龙还是哪位新任德国总理，都可能没有默克尔的影响力，因此欧盟可能步向长期不明朗和弱势，只能草草应对挑战，甚至有“运作瘫痪”之虞，最终危及欧盟团结。

既然马克龙的影响力未必及得上默克尔，他若要在欧盟伸展抱负，仍要在德国新政府成立后，与相对弱势的德国总理合作。但政治风险咨询公司“欧亚集团”董事总经理拉赫曼（Mujtaba Rahman）预期，新任德国总理对欧洲的影响势力较弱，加上法国明年大选，马克龙本身地位也存变数，估计要到选后大局方会明朗。

默克尔离任后另一受影响者可能是来自德国的欧盟委员会主席冯德莱恩。Politico欧洲版指出，欧盟以往也有最高层职位跟本国领袖分属不同政党引发争拗的情况，最近一个例子是来自波兰的前任欧洲理事会主席图斯克，倘若德国换上社民党的肖尔茨出任总理，届时他跟属基民盟的冯德莱恩关系或有暗涌。冯德莱恩原本就不得所属保守派欧洲人民党党团（EPP）的欢心，只因默克尔和马克龙支持才出线。有社民党员表示，肖尔茨会对冯德莱恩保持“制度上的巨大尊重”，但后者华而不实的风格或难以讨好肖尔茨。