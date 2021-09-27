习朱良性互动引领两岸新方向

来源：中时电子报

旺报社评

朱立伦当选国民党主席次日，中共恢复了由总书记习近平致贺电的惯例，朱立伦随即复电感谢。时隔一年多，国共领导人跨越台湾海峡恢复良性互动，放诸美中激烈竞争、两岸关系紧绷的背景下，可谓来之不易。

大陆未抛弃国民党

从宏观角度看，朱立伦、习近平电文往来本身就具有正面意义。首先，这意味大陆并未“抛弃”国民党，换言之，并没有放弃和统路线。习近平在贺电中重申两岸和平发展、为台海谋和平，展现战略定力，并回击外界对其“武统”或“急统”的猜疑。美中斗争日益严峻，民进党一面倒“联美抗中”，外界好奇北京是否会调整“寄希望于台湾同胞”的和统路线，转向更强硬、更单边、更不在乎台湾民意的“以武逼统”。大陆内部对国民党所谓“独台”、两岸论述被动的批评，甚至喊出对台工作不能陷入台湾选举政治的“小逻辑”中，都印证了上述的担忧。

不过，以此次国民党主席选举过程来看，虽然各方乱斗，但认同九二共识、反对台独、挽救两岸和平、改变民进党两岸敌对路线，却是四位候选人的共识，也代表了背后的广泛民意基础。朱立伦胜选后，明确提出要重建两岸交流平台与沟通管道，北京应该意识到国共互动降温的局面不能继续下去，也深知绕过台湾政党政治只会事倍功半。这应该是北京对朱立伦“虽不满意但可接受”，决定恢复贺电往来的主要考量。

观察此次朱习互动的细节，则能看到当下国共关系更深的奥妙。对比2013年至今习近平对历任新当选国民党主席的贺电，此次首度向朱立伦提及“统一”字眼，这是2019年《习五条》后北京对台加强促统讯号的延续，但近年来大陆对蓝营“回避统一”感到不满，加上这次选举辩论中朱立伦“反急统”的主张，习近平贺电提“统一”就耐人寻味，应有严肃提醒之意。而朱立伦的回电虽正面回应，但提出“增进互信融合”的表述，以“融合”回应习近平的“统一”，希望“异中求同”。如何面对、处理相互之“异”，应是未来国共互动引领两岸关系的新方向。

让两岸融合不可逆

朱立伦在胜选演说中表示，将在党章、党纲规范下重启两岸交流。国民党党章开篇就强调要追求中国的统一，这说明国民党不会回避、也不会改变终极统一的目标。但不可否认的是，统一、统派在台湾社会早已被民进党妖魔化、污名化，连坚持两岸和平的国民党都屡屡陷入被动。如何破解台湾民众“闻统色变”的难题，不仅国民党今后需要努力，也是大陆方面的责任。相对于统一，“融合”在台湾民间并未有强烈负面观感，更何况，没有融合的统一本就是无源之水、无本之木，因此在和平发展的既有基础上寻求两岸融合、心灵契合，应是国共下一步的共同目标。

两岸需进一步融合，才能看到共同而清晰的统一愿景。以近期美中关系为例，拜习通话后，陆方宣布为缓解全球暖化问题将停建境外煤电项目，接着大陆外交部发表长篇“美国干涉香港清单”，形同鸣金收兵，再到孟晚舟事件妥善解决，美中之间正在逐步出现一个竞争中有合作、对抗中有底线、争辩中有沟通的全新模式，此模式势必影响未来的两岸关系。两岸如何和而不同、异中求同，形成彼此制度竞争、善意沟通的建设性局面，再以此逐渐在相近领域展开融合实验，相信是解决两岸纷争、谋求永久和平的可行之道。

2005年连胡两位领导人高瞻远瞩，国共破冰并达成《两岸和平发展共同愿景》后，两度败选的国民党夺回政权，开启两岸和平发展的8年荣景。如今，又一次的两岸破冰需要国共两党再度完成，期待双方领导人汲取前人的经验和智慧，在新情势下达成《两岸融合发展共同愿景》，如此国民党定能赢回民心、重返执政，让两岸融合之潮流不可逆转，为中华民族做出更大的贡献。