习贺电与朱立伦的两岸角色

来源：中时电子报

作者：何振盛

从极冷到骤热的国民党主席选举，在经过烟硝味十足的战火后，终于尘埃落定，由从政资历最为完整的朱立伦胜出。绿媒形容朱的当选为“惨胜”，不怀好意的贬抑十分露骨。殊不知国民党主席选举从未如此激烈，在4人竞逐、三强鼎立的博弈中，朱获得45.78%的选票，虽未过半，但也胜过黑马张亚中13个百分点，难称是“惨胜”。

本次主席选战仍凸显几个国民党未来发展不得不面对的问题：一、党意未能贴近民意：其主因在于党员结构的年龄层面严重失衡，40岁以下年轻党员只占3%，使得原本世代之争的“朱江对决”转变为老蓝男互斗的“朱张厮杀”，拥抱过去却没了未来，国民党的前景在哪里？

二、党内新兴派阀隐然成型：张式旋风宛若韩流再现，尽管张、韩两人的论理高度与人格特质迥异，但均能带动风潮，激起民粹力量的热情支持，其展现的政治实力，不容小觑，倘若再与赵少康的“战斗蓝”汇流，将形成旗帜鲜明又具战力的超级派阀，新主席未来在人事安排、决策运作与选战部署将如何因应？

三、政策诉求偏重两岸关系，却轻忽内部治理与民生议题：4位选将的政策诉求聚焦在两岸关系上，这固然是台湾未来发展不可回避的重大议题，但新主席的首要任务是打赢明年的地方选举，在疫情笼罩下，百业萧条，基层民众更关心切身的经济问题，新主席得清楚认知，只有打赢2022地方选举这场前哨战，才有2024重返中央执政的可能，要扩大票源就得接地气，谈百姓关心的事。虽然此次党员总体投票率超过5成，但在蓝营大本营的台北市却仅有38%的投票率，显现党的核心支柱已生动摇，新主席不能不防患于未然。

朱立伦在选战交锋的过程中曾被对手质疑过度亲美，且其本身一再强调是中华民国派，隐含与对岸分庭抗礼的姿态。因此在其胜选后，媒体特别关心对岸领导人是否会拍发贺电？当选隔日习近平即以“中国共产党中央委员会总书记”的名义向朱立伦发出贺电，电文中强调“两党在‘九二共识’、反对‘台独’的共同政治基础上良性互动，加强合作”，明显回应朱立伦先前表明在当选后将进行两岸交流的主张，一定程度上也展现对朱立伦的善意、信任与支持。

对照一年半前江启臣在主席补选中胜出，对岸并未循例拍发贺电的保留态度，江朱前后的待遇不可同日而语，也无法等量齐观。以此视角来看，时值两岸关系日趋紧张之际，朱在对岸释出善意后，复电向习近平表示，期盼今后两党在九二共识、反对台独基础上求同尊异。两人的友善互动，应有助于朱未来引导国民党扮演“两岸安全阀”的角色。

朱被喻为“政治精算师”，但换柱事件却成为他的沉重包袱。要想抛弃这个不名誉的印记，就得先卸下骄傲，以诚恳与谦逊的态度来促进党内团结，并进而整合泛蓝，争取中间选民的认同，全党卧薪尝胆，如此大业可期，2024年后的台湾方能现曙光。

作者为佛光大学教授