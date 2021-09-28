加入CPTPP是无限商机还是大海啸？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

中国大陆申请加入《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）后，台湾也跟进申请。蔡英文形容，这是“水到渠成”，未来台湾可进一步和世界接轨。台北市长柯文哲则说，台湾若能加入是“利大于弊”，但这并非水到渠成而是“海啸来了”，须先做好准备，否则损失惨重。

柯文哲的“海啸说”虽措词耸动，却点破真相，说明许多产业要为加入CPTPP付出庞大代价。行政院经贸办的回应却若无其事，称对产业的影响已做过完整评估，服务业可扩大海外市场机会并得到健全保障，对农产所生影响已做好配套因应准备云云。如果真这么容易，蔡政府为何不早日提出申请，却宣称因未开放日本核食进口而卡住？

在这种重大议题上，人们要听到政府说实话，可能比看到流星还困难。如果不是中国大陆抢先一步提出申请，台湾在日本福岛“核食”进口争议上纠缠多年，能拖就拖，政府何曾努力过去解决这个进口障碍，以争取日本的支持？这和莱猪进口一样，蔡政府也说“准备好了”，潜台词就是必须“让步”硬吞，至于对受冲击的产业除了撒币补助，几乎就是无计可施。

依照CPTPP的游戏规则，若要加入，会员必须同意降低或移除境内电信、工程、金融、教育、海空运等的服务限制，相关产业也会得到扩大海外市场机会。但以这些年蔡政府力推的“新南向”为例，大内宣说得很多，但实际成效有限。尤其在反中指令下，中资相关产业入台的限制越来越严，台湾的国际化、自由化战略是走向紧缩而非开放。这些挑战，绝对不是政府光凭“政治信心”即足以因应。

服务业如此，农业的情况就更糟。今年，光是大陆两波暂停相关水果输入，政府的表现就是毫无准备，所有检疫、冷链、仓储与销售通路都有问题。年初凤梨出状况时，业界就预言莲雾、释迦要小心，但农政单位听若罔闻毫无因应；等问题来了，只想打“反中牌”卸责。台湾要加入CPTPP，农业须面临严峻的关税挑战，那是生死交关之战；以陈吉仲的本事，他有能力应付吗？

政府不是不知道农业要开放会有问题，却没有能力解决。行政院五年前成立“台农发公司”，号称要组“农业国家队”，结果不仅绩效不彰，还亏掉了近六成资金。连自己都差点活不下去，就别提要帮助农民。蔡政府一向眼高手低，长于吹嘘而拙于实践，正是如此。最明显的例子是，苏揆最引以自得的非洲猪瘟管制，海关的检疫竟然出现偌大破口。苏内阁擅长的是“口号准备”，但落实到实际执行，便是破漏处处。

台湾的经济是靠着强大的外贸支撑，这是需要加入区域贸易协定的主因。当年马政府的战略，是与大陆维持和平稳定关系，希望藉此加入大陆主导的《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）与美国主导的TPP（CPTPP）。因为蔡政府全面反中，使得台加入RCEP无望，只能转而争取加入CPTPP，台湾已别无退路。既然现实如此，台湾就必须思考平等面对向大陆和其他会员国开放市场的问题，负责任地向民众说明挑战和威胁，而不是大言不惭地在那里说些“准备好了”的好听台词。

当初民进党煽动“反服贸”运动，主张台湾对大陆开放服务市场就是“丧权辱国”。如今台湾要加入CPTPP，要向更多经济体开放市场，且仍包括中国大陆。蔡政府若不好好调整自己的思维和角色，这就会像海啸一样挡在前方，成为台湾加入的障碍。