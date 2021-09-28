德国大选变天 台湾可能受惠？

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

本年度全球最重要的选举，德国国会大选结果出炉，各党得票率为：社民党(SPD，28.5%，＋5.3%)、联盟党(CDU/CSU，24.1%，－8.8%)历史性大败、绿党 (Greens，14.6%，＋5.7%)有史以来最佳、自民党(FDP，11.5%＋0.8%)、另类选择党(AfD，10.5%，－2.1%)与左翼党(The Left，4.9%，－4.3%)。

因德国实行“联立式单一选区两票制”，上述得票率可以十分完整地反映到国会政党的席次分配。但以反欧盟与反难民崛起的AfD有极右倾向，没有政党愿与合作，而东德共党的后继者左派党，因得票率低也将难以入阁，故当今只有前面四个政党纵横捭阖来筹组联合政府。

此次大选最主要的议题是气候变迁，因为七月份德国才遭逢前所未有的大水灾，损失惨重。在此之前，原本是联盟党与绿党互争大位的格局，但因两党总理候选人都犯下严重错误，前者在勘灾时表现轻佻，后者出书被抓抄袭等，以至于社民党渔翁得利。该党候选人舒兹(Olaf Scholz)木讷沉稳，曾任汉堡市长，目前是德国现任财政部长兼副总理，从政经历完整又选举胜出，成为下任总理的机率甚高。

由于近年来中国的崛起，在2019年9月初，德国政府也发表了战略文件“印度太平洋指南”(Indo-Pazifik-Leitlinien)，并宣布该地区已成为德国外交政策的优先重点。继英法两国之后，德国也已派遣护卫舰到印太地区巡弋。而德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴，中国也是德国最重要的贸易对象，在默克尔总理16年的执政期间，她曾访问大陆12次，可见双方关系之紧密。

自拜登上台以来，默克尔的态度有些亲美转向，但仍愿与中国保持良好关系，否则贸易和气候变化等全球问题将无法解决，可见德方在美中两大国之间采取中间路线的意图明显。因而此次大选中国的议题凸出，同时各党态度都趋于强硬，并也都接受欧盟2019年对中国的定位，认为是伙伴、竞争者与对手三合一，但各自侧重不同。

以工人运动起家的社民党称，与中国的利益和价值观冲突将会日益加剧。虽然世界经济向前迈进，但坚决反对脱钩，因这会导致各国重创，故支持与中国进行缓和政策，还主张人权、工作条件和环境问题上的国际规范。

政治取向趋于保守的联盟党，将中国视为一个制度竞争者，并强调价值的分歧，尤其中方侵犯人权的行为应予以明确指证。中国虽为威权国家，却在经济上取得了成功，并在很多领域都是德国的重要合作伙伴，因而必须与中国继续保持开放与合作。

上述两大党的对华立场比较宏观，而主张环保与反核的绿党则更加强势细致，强调更严谨的对华关系。该党不断强力批评对经贸利益的狭隘看法，而不能忽视香港的情势，尤其新疆的强迫劳动产品不应进入欧洲市场，也偶而提到台湾的地位。

由于自民党反共的意识形态明显，曾多次强调台湾、香港及新疆问题，并已于今年五月的党代会上删除竞选政见中的一中政策，还支持台湾自决。早在1990年代初，因西藏问题争议，自民党所属的诺曼基金会(Friedrich Naumann Foundation)被中国大陆驱逐出境，至今不得重返，目前该基金会正在台湾筹设办事处。

依照德国法律规定，进入德国国会的每一个政党，各依其所占席次比例，都可获政府相关部会金援成立一个基金会，具半官方性质，可见自民党两岸政策的超前布署。虽然自民党的规模不大，但多次在德国政坛扮演联合政府造王者角色，且该党过去长年出任外交部长，若入阁也将对台湾比较友善。

综上所述，目前将由得票最高的社民党开始进行组建联合政府的谈判。依照各党得票率，最可能的组合是社民党、绿党与自民党，其次才有可能由联盟党、绿党与自民党联合主政。依照惯例，这两种联合政府都将由小党出任外交部长，因而可能对台湾比较有利。除非都谈不拢，才有可能再度回到目前的社民党与联盟党的两大政党联合，但因双方都没有意愿故可能性低。一般而言，这个联盟谈判将至少会持续到年底，届时德国才会有新的开始。

作者是政大国关中心兼任教授