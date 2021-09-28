派阀政治是自民党总裁选举的关键吗？

来源：明报

作者：张望

9月4日，日本首相菅义伟突然宣布退出自民党总裁选举，震动全国。

就在数月之前，不少日本政治的观察家认为，菅义伟政府至少是一个能维持两年的中长期政权，理由是菅首相得到党内主流细田派、麻生派以及二阶派的支持，地位稳固。然而菅义伟的意外退选，令这一预测大跌眼镜，原因何在？同样，面对即将到来的自民党总裁选举，不少分析依然把注意力集中在自民党内的派阀政治，忙于计算哪一个候选人得到最多派阀的支持，然而，这样的分析方法是否恰当？

派阀政治自小泉时代已式微

日本政治的游戏规则，在1994年已出现根本变化。当年，日本选举制度改为在强势的众议院实施小选区（300席）和比例代表并行制（180席）。小选举区制度，即一个选区只容许一人当选。这一变化，决定性地改变了自民党总裁（首相）、派阀和党员三者之间的权力游戏规则。

首先是提名权。在过去，党总裁虽然掌握提名权，但由于实施中选举区制，派阀推荐的候选人即使得不到党总裁提名也能当选。然而，在只容许一人当选的小选举区制下，没有总裁提名，党员当选机会甚微。其次，是资金。1994年政治献金法案改革出炉，限制个人或派阀筹集政治资金，同时加强以政党为单位的资金援助，令手上握有提名大权的总裁地位进一步提升。正是出于争取当选或连任的政治利益，这一制度令党员转向更偏重党总裁的意向，党总裁和一般党员利益直接挂鈎，逐步摆脱传统派阀政治的影响。在这一制度背景下，内阁支持率成为首相（党总裁）政治生存的关键。首相的支持率愈高，直接有利于国会选举，党内的支持就愈多。反之，如果支持度下滑，党内议员会倾向判断首相无力带领政党在选举中胜出，首相（党总裁）的执政基本盘势必堪忧。

小选区制筹集资金 提升党总裁地位

把这一新游戏规则发挥得炉火纯青的是前首相小泉纯一郎。在2001年至2006年间，小泉深明自身势力在自民党内人数不足，于是通过“邮政民营化”和“参拜靖国神社”等卖点政策推高自身的的内阁支持率，令精英政治层面（elite politics）的国会议员体认到只有小泉才能令他们在国会选举中当选，令党内主流的桥本派在党内大幅萎缩，也令自民党在2005年众议院大选中大获全胜。在安倍时代，尤其在2012年第二次执政以来，由于“安倍经济学”的提出，安倍的内阁支持率也一直保持在较高水平，使得党内基本上很难出现挑战者，因为自民党国会议员普遍认为，只有安倍才能令他们不断当选。

党员更关心谁可令自己当选

作为安倍的继任人，菅义伟显然没有那么幸运。早在2020年12月，自民党内就在讨论菅义伟究竟还能维持多久。据《日本经济新闻》12月28日公布的民调显示，菅义伟内阁的支持率为42%，比之前民调下跌16个百分点，过去半年，这一趋势随着新冠疫情的恶化每况愈下。在这样的背景下，按照之前提到的制度逻辑，自民党国会议员，尤其是年轻议员，普遍认为在菅义伟的领导下难以在2021年秋的众议院大选中胜选，从而成为本次菅义伟退选的根本原因。

河野太郎支持者来自跨派阀

按照这一党员和首相之间的利益关系分析，而不是传统的党内派阀政治分析，即将到来的自民党总裁选举将呈现出完全不同的态势。9月11日，日本朝日电视台政治记者在接受访问时表示，自民党内各大派阀举行内部会议讨论总裁选举，但没有一派就支持哪个候选人达成内部共识。也就是说，各个派阀成员极可能实施自主投票，选出最有可能令他们在两个月后国会选举中当选的自民党新总裁。

嗅觉敏锐的日本政治记者还发现，打算支持行政改革大臣河野太郎的自民党员，来自包括细田派，麻生派，石原派等背景完全不同的派阀，可见跨派阀投票的趋势已经成形，派阀领袖已难以控制党员的投票意向。面对即将到来的众议院选举，一场关乎议员们生死存亡的合纵连横正在自民党基层酝酿，恐将一举改变过往的日本政治生态。

作者是日本早稻田大学国际教养学部副教授