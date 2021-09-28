台海局势系于一个关键

来源：香港01

01观点

国民党主席选举告一段落，朱立伦在改选中以45.78%得票率当选国民党党主席，中共总书记恢复发贺电的惯例。尽管贺电中习近平仍然强调“当前台海形势复杂严峻”，却为已经紧张多年的两岸关系释出不少善意，尤其是贺电中表明“全体中华儿女要和衷共济、团结向前”，并且期望“两党登高望远，坚持共同政治基础......为台海谋和平，为国家谋统一，为民族谋复兴”。

相对过去几年的两岸关系，这次的贺电明显地表达了北京仍然愿意“求同存异”的清晰立场，特别是在“九二共识”、“国家领土完整”等问题上期望与国民党通力合作，避免两岸的和平受到伤害。

朱立伦与江启臣的大不同

过去几年，两岸关系一直以来都处入紧张的状态。不论是民进党有关两岸的政策，抑或国民党的立场言论，都似乎有意挑战北京在“国家统一”和“领土完整”上的立场。其中代表新生代的国民党前主席江启臣在2020年角遂党主席时，就屡次谈及“九二共识有些旧了”，令人质疑有意改变党内多年以来对坚持“九二共识”的立场。江启臣甚至提倡所谓的“宪法九二”，更是创造出一种模糊的两岸说法，实际上却是扩大国民党在两岸问题上的操作空间。因此，江启臣在2020年当选国民党党主席，亦改变了自1988年以来中共总书记向国民党主席当选人发贺电的惯例。国民党打算“左右逢源”的立场不但是引发两岸之间的矛盾，更是触发了国共两党之间的不信任与猜疑。

国民党新主席朱立伦坚持“九二共识”的立场实际上是给台湾上了重要的一课。朱立伦在国民党党主席选举的取态成功令国共两党恢复贺电的接触，关键在于重大的原则问题上朱立伦在没有采取“模糊”的态度。面对江启臣以“新名词”的方式阐述其两岸的立场，朱立伦就直接指出这些新名词的不必要，并且清楚说明他所支持的“九二共识”就是国民党一贯对于“一中”的立场，并无其他名词补充。这种简单、清晰的说法就已经直接释去两岸之间的疑虑，亦重新恢复两党之间的对话空间。而过去几年民进党暧昧不清的立场，正正是导致台海紧张关系的主要原因，台湾方面的政治菁英不能不正视相关问题的严重性，并且及时作出修正。

台海和平系于良性互动

外国以至台湾媒体多年以来观察台海局势都经常以“北京来势汹汹”的角度评论分析，然而台海的和平局面实情却只是系于当初海峡双方所达成的共识底线。自两岸恢复对话以来，北京非常清楚地表明对于“领土完整”的坚持和决心，在互相坚持政治基础下，所有沟通、合作、交流都是北京乐见其成的良性互动，而台湾海峡的和平亦在于互信交流。可惜的是，台湾方面的政党人物一直以来都以“九二共识”、“两岸关系”而作政治炒作，甚至发展成顾左右而言他的“两岸论述”。

如今国民党新主席朱立伦重申两岸之间的政治基础，亦不再左右逢源地创建新的论述，是为两岸关系回暖的关键一步。维持台海和平之路既长又远，但千里之行就始于足下。

