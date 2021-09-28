孟晚舟获释　认清中美角力的现实

来源：香港01

01观点

2018年12月中国华为公司财务长孟晚舟在加拿大被捕至今差不多三年后，她终于在上周末与美国司法部达成延期起诉协议，实质上当庭释放并已安全回国。与此同时，在孟晚舟被捕后马上被中国政府以间谍罪拘留的两名加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）亦被中国释放回加。

不管各方如何坚持事件不涉政治性质，孟晚舟与两名加拿大人的结果都难以否认是政治上人质交换，两者所涉及的是中美两大国的政治角力，而加拿大则因为错判局势而夹在两大国之间。孟晚舟自中美角力早段被捕，至今获释对整个中美角力有着重要的启示：美国虽然千方百计想以其惯用技俩打击中国，然而美国的这些手段对中国起不了预期中的效果。

中国如何“不吃这一套”

孟晚舟不单是一个中国企业的高管，但更代表了中国领先科技企业华为。美国对她与华为的打压，不期然令人想起美国曾经以类似的手法对付法国企业阿尔斯通（Alstom）。阿尔斯通曾被称为法国的“工业明珠”，在发电、交通网络等方面都有着领导地位。美国因为认为阿尔斯通对其独霸领先地位有所威胁，于是在2013年拘捕了阿尔斯通高管皮耶鲁齐，迫使他承认在印尼一个项目中的商业贿赂罪，然后将以此为藉口支解阿尔斯通集团，将其核心电力项目出售予美国的通用电器公司。阿尔斯通事件被皮耶鲁齐（Frédéric Pierucci）写成《美国陷阱》一书而广为人知，然除此之外，美国曾经利用所谓的“法制”对有威胁的外国企业进行打击并以美国企业收购的模式仍大有例子，就好像80年代美国对日本的东芝的制裁等等。

这些例子是中国的前车之鉴，如果孟晚舟与华为屈服于美国的制裁，公司恐怕崩解。但正如中央政府经常挂于嘴边的“中国不吃这一套”，中国最终选择支持华为与美国周旋到底，即使华为被美国所制裁，孟晚舟没有轻易认罪。这当然不是说法国就甘愿阿尔斯通被打击，中国之所以可以坚持与美国周旋到底，最重要的是中国有此本钱。

美国已没有能力制约中国

由2018年中美角力全面爆发开始，中国已准备好向美国长期周旋。中国的深明自己的优势在于完善的产业链及工业能力，强大的基建，以及是美国将近四倍人口的红利。中国能承受到美国制裁带来的短期打击，但美国却没有迫使中国屈服的王牌。贸易战的结果已充份说明了中国已融入世界贸易体系，美国对中国的制约远不如一些鹰派所想像中的强。

孟晚舟得以被释，并非是中美或是中加的外交关系转好了，合理的解释只能美国认识到无法再以此方法从中国身上得到好处。“释放孟晚舟”是7月底美国副国务卿谢尔曼来华时，中国外交部交予美方“纠错清单”的其中一项。而这又是在拜登与习近平今月通电话之后，当中的关系已经呼之欲出。

中美这几年持续角力，现在已经愈来愈赤裸，任何人像加拿大般被卷进去也难以有好结果。孟晚舟事件无疑提醒了香港，切勿以为在大国博弈中独善其身，更遑论左右逢源。香港是中国香港，行的是“一国两制”，美国不但法理上不能做什么，政治现实上也如此。一些人即使明知香港只是美国打击中国的工具，却自甘堕落，认为即使当美国的棋子也会为香港带来更光明的将来。从孟晚舟一事这些人也应该彻底清醒，美国并没有这种能力迫使中国屈服，而在香港为美国摇旗呐喊，不能为香港带来出路，却只能制造一个政治死胡同。